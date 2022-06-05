GAA Qualifiers Round Two Draw – Dates, TV Coverage and Start Times

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All-Ireland Football Qualifiers round 2 – (Cork, Clare, Armagh, Mayo) v (Kildare, Donegal, Limerick, Roscommon) Dates, TV Coverage, and Start Times.
Draw will take place at 8:30am on Monday morning. Once its done we will have it on here.
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Sunday 19 June
Tailteann Cup semi-finals
Saturday 25/Sunday 26 June
All-Ireland Football quarter-finals
Provincial winners (Dublin, Kerry, Derry, Galway) v Round 2 winners
All-Ireland MFC semi-finals
Saturday 2 July
All-Ireland SHC semi-final
Kilkenny v Quarter-final winner
Sunday 3 July
All-Ireland SHC semi-final
Munster provincial winner v Quarter-final winner
Friday 8 July
All-Ireland JFC semi-finals
Britain Winners v Kilkenny/New York