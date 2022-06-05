GAA Qualifiers Round Two Draw – Dates, TV Coverage and Start Times

By
Tomas O
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GAA matches online, Sky Sports, GAAGO & RTE

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All-Ireland Football Qualifiers round 2 – (Cork, Clare, Armagh, Mayo) v (Kildare, Donegal, Limerick, Roscommon) Dates, TV Coverage, and Start Times.

Draw will take place at 8:30am on Monday morning. Once its done we will have it on here.

Sunday 19 June

Tailteann Cup semi-finals

Saturday 25/Sunday 26 June

All-Ireland Football quarter-finals
Provincial winners (Dublin, Kerry, Derry, Galway) v Round 2 winners

All-Ireland MFC semi-finals

Saturday 2 July

All-Ireland SHC semi-final
Kilkenny v Quarter-final winner

Sunday 3 July

All-Ireland SHC semi-final
Munster provincial winner v Quarter-final winner

Friday 8 July

All-Ireland JFC semi-finals
Britain Winners v Kilkenny/New York

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