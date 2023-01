Entries for Champion Chase, Ryanair Chase & Boodles Cheltenham Gold Cup

2 total views, 2 views today

The entries for the 2023 Betway Queen Mother Champion Chase, Ryanair Chase and Boodles Cheltenham Gold Cup have been revealed.

Half of the entries for the Betway Queen Mother Champion Chase (Grade 1) on Wednesday 15th March 2023 are trained in Ireland. Fourteen of the 27 horses entered for the Ryanair Chase on Thursday, 16th March 2023 are trained in this country, while 13 of the 27 horses entered for the Cheltenham Gold Cup on St Patrick’s Day are Irish-trained.

Betway Queen Mother Champion Chase (Grade 1) 1m 7f 199y – Wednesday 15th March 2023

Amarillo Sky (IRE) 7 Mr J. P. Romans Joe Tizzard

Blue Lord (FR) 8 Mr Simon Munir/Mr Isaac Souede W. P. Mullins IRE

Captain Guinness (IRE) 8 Declan Landy Henry de Bromhead IRE

Chacun Pour Soi (FR) 11 Mrs S. Ricci W. P. Mullins IRE

Coeur Sublime (IRE) 8 C. Jones Henry de Bromhead IRE

Dunvegan (FR) 10 G. Turner/Clipper Logistics Group Ltd P. A. Fahy IRE

Editeur du Gite (FR) 9 The Preston Family, Friends & T Jacobs Gary Moore

Edwardstone 9 Robert Abrey & Ian Thurtle Alan King

Energumene (FR) 9 Tony Bloom W. P. Mullins IRE

Funambule Sivola (FR) 8 My Racing Manager Friends Venetia Williams

Gentleman de Mee (FR) 7 Mr John P. McManus W. P. Mullins, Ireland IRE

Greaneteen (FR) 9 Chris Giles Paul Nicholls

Nube Negra (SPA) 9 Mr T. Spraggett Dan Skelton

Sceau Royal (FR) 11 Mr Simon Munir & Mr Isaac Souede Alan King

Ryanair Chase (Grade 1) 2m 4f 127y – Thursday 16th March 2023

Allaho (FR) 9 Cheveley Park Stud Willie Mullins IRE

Angels Breath (IRE) 9 Walters Plant Hire & Ronnie Bartlett Sam Thomas

Blue Lord (FR) 8 Mr Simon Munir/Mr Isaac Souede W. P. Mullins IRE

Brave Seasca (FR) 8 Brooks & Taylor Families Venetia Williams

Chacun Pour Soi (FR) 11 Mrs S. Ricci W. P. Mullins IRE

Conflated (IRE) 9 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE

Darasso (FR) 10 Mr John P. McManus Joseph Patrick O’Brien IRE

Eldorado Allen (FR) 9 J P Romans & Terry Warner Joe Tizzard

Envoi Allen (FR) 9 Cheveley Park Stud Henry de Bromhead IRE

Fakir d’Oudairies (FR) 8 Mr John P. McManus Joseph Patrick O’Brien IRE

Fanion d’Estruval (FR) 8 Mr David Wilson Venetia Williams

French Dynamite (FR) 8 Robcour M. F. Morris IRE

Funambule Sivola (FR) 8 My Racing Manager Friends Venetia Williams

Fury Road (IRE) 9 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE

Ga Law (FR) 7 The Footie Partnership Jamie Snowden

Galopin des Champs (FR) 7 Mrs Audrey Turley W. P. Mullins IRE

Hitman (FR) 7 Mason, Hogarth, Ferguson & Done Paul Nicholls

Janidil (FR) 9 Mr John P. McManus W. P. Mullins IRE

Lifetime Ambition (IRE) 8 Linda Mulcahy/Mary Wolridge Mrs J. Harrington IRE

Millers Bank 9 Millers Bank Partnership Alex Hales

Pic D’orhy (FR) 8 Mrs Johnny de la Hey Paul Nicholls

Royal Rendezvous (IRE) 11 Dr S. P. Fitzgerald W. P. Mullins IRE

Saint Calvados (FR) 10 Mr David Maxwell Paul Nicholls

Sceau Royal (FR) 11 Mr Simon Munir & Mr Isaac Souede Alan King

Shishkin (IRE) 9 Mrs J Donnelly Nicky Henderson

Stattler (IRE) 8 Mr R. A. Bartlett W. P. Mullins IRE

War Lord (GER) 8 The Wychwood Partnership Joe Tizzard

Boodles Cheltenham Gold Cup Chase (Grade 1) 3m 2f 70y – Friday 17th March

Ahoy Senor (IRE) 8 Mrs C Wymer & Mr PJS Russell Lucinda Russell

Angels Breath (IRE) 9 Walters Plant Hire & Ronnie Bartlett Sam Thomas

A Plus Tard (FR) 9 Cheveley Park Stud Henry de Bromhead IRE

Bravemansgame (FR) 8 John Dance and Bryan Drew Paul Nicholls

Capodanno (FR) 7 Mr John P. McManus W. P. Mullins IRE

Conflated (IRE) 9 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE

Coole Cody (IRE) 12 Mr W. Clifford Evan Williams

Eldorado Allen (FR) 9 J P Romans & Terry Warner Joe Tizzard

Envoi Allen (FR) 9 Cheveley Park Stud Henry de Bromhead IRE

Franco de Port (FR) 8 Bruton Street V W. P. Mullins IRE

Frodon (FR) 11 Mr P. J. Vogt Paul Nicholls

Fury Road (IRE) 9 Gigginstown House Stud Gordon Elliott IRE

Ga Law (FR) 7 The Footie Partnership Jamie Snowden

Galopin des Champs (FR) 7 Mrs Audrey Turley W. P. Mullins IRE

Galvin (IRE) 9 Mr R. A. Bartlett Gordon Elliott IRE

Hewick (IRE) 8 Mr T. J. Mcdonald John Joseph Hanlon IRE

L’homme Presse (FR) 8 DFA Racing (Pink & Edwards) Venetia Williams

Minella Indo (IRE) 10 Mr Barry Maloney Henry de Bromhead IRE

Monkfish (IRE) 9 Mrs S. Ricci W. P. Mullins IRE

Noble Yeats (IRE) 8 Mr Robert Waley-Cohen Emmet Mullins IRE

Protektorat (FR) 8 Sir A Ferguson G Mason J Hales & L Hales Dan Skelton

Royale Pagaille (FR) 9 Mrs S. Ricci Venetia Williams

Shishkin (IRE) 9 Mrs J Donnelly Nicky Henderson

Sounds Russian (IRE) 8 Claxby & Co Ruth Jefferson

Stattler (IRE) 8 Mr R. A. Bartlett W. P. Mullins IRE

The Big Breakaway (IRE) 8 Eric Jones, Geoff Nicholas, John Romans Joe Tizzard

The Real Whacker (IRE) 7 Neville, Mann, Duffus and Dennis Patrick Neville

