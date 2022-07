John Murphy three shots off German Challenge lead

2 total views, 2 views today

John Murphy lies in sixth place, three shots off the lead after the second round of the Big Green Egg German Challenge.

The Irish golfer shot a round of 66 on Friday, five strokes better than his opening round to lie on seven under par. He is joined on that mark by Frenchman Félix Mory.

The second round joint leaders at Wittelsbacher Golfclub are Spaniards Alejandro Del Rey and Manuel Elvira as well as Poland’s Mateusz Gradecki.

Del Rey recovered from a triple-bogey on his first hole to post a six under par second round 66. Gradecki shot a 68, one shot better than Elvira’s 69.

Del Rey, who holds the record for the lowest round in European Challenge Tour history after posting a 14 under par 58 at the 2021 Swiss Challenge, was delighted with the mental resilience he showed during the second round in Germany.

“I couldn’t have got off to a worse start,” he said. “I wasn’t nervous or anything it was just a bad swing on a tough hole. I had to mentally reset with a couple of pars and then I started to make birdies.”

Co-leader Gradecki kick-started his second round in style with a hole out eagle on the first and was pleased to reap the rewards of his hard work on the practice greens.

“I started with a hole out eagle on the first hole which was a nice bonus,” he said.“My putting wasn’t great to start with, but I stayed patient and the birdies started to come. There wasn’t much wind and the greens were receptive so it was definitely scoreable out there.”

Overnight leader Tadeáš Tetak sits in fourth place on nine under par, while Frenchman Robin Sciot-Siegrist is a shot further back in fifth.

Round two scores (Irish golfers highlighted):

134 M GRADECKI (POL) 66 68, M ELVIRA (ESP) 65 69, A DEL REY (ESP) 68 66,

135 T TETAK (SVK) 64 71,

136 R SCIOT-SIEGRIST (FRA) 68 68,

137 F MORY (FRA) 70 67, J MURPHY 71 66,

138 M SCHMITT (GER) 67 71, C MIVIS (BEL) 69 69, J FAHRBRING (SWE) 69 69, D BROWN (ENG) 66 72, J PARRY (ENG) 68 70,

139 A BERGSTROM (SWE) 69 70, A SADDIER (FRA) 70 69, A JOHN (GER) 70 69, J FREIBURGHAUS (SUI) 68 71, J SAINZ (ESP) 70 69, D YOUNG (SCO) 71 68, B VIRTO (ESP) 68 71,

140 E ROUSAUD (ESP) 71 69, F SCHOTT (GER) 69 71, L SCALISE (ITA) 69 71, D GERMISHUYS (RSA) 68 72, T MCKIBBIN 67 73, S TILEY (ENG) 70 70, A BLOMME (SWE) 73 67,

141 K CANTLEY (SCO) 71 70, D MCELROY 71 70, N BACHEM (GER) 71 70, B RITTHAMMER (GER) 73 68, K JOHANNESSEN (NOR) 70 71, J KO (FRA) 72 69, T SLOMAN (ENG) 70 71, V RIU (FRA) 74 67, V MEYER (GER) 70 71, R MCGEE 70 71, C BLOMSTRAND (SWE) 73 68, A HIETALA (FIN) 71 70, M HIRMER (GER) 70 71,

142 C FYFE (SCO) 70 72, M ROTTLUFF (GER) 71 71, G BLOOR (ENG) 73 69, I CANTERO GUTIERREZ (ESP) 67 75, O FARRELL (ENG) 69 73, T BALTL (AUT) 73 69, R KAKKO (FIN) 71 71, A KNAPPE (GER) 71 71, M HAMMER (GER) 70 72, E DI NITTO (ITA) 71 71, C SORDET (FRA) 68 74, T VAHLENKAMP (GER) 73 69, J GIRRBACH (SUI) 68 74, P MARGOLIS (FRA) 72 70, R CONRADIE (RSA) 73 69, P L0NGFORS (SWE) 70 72, M LINDBERG (SWE) 74 68, M LUNDBERG (SWE) 70 72, D BORDA (ESP) 70 72, H ELLIS (ENG) 71 71, L RUUSKA (FIN) 70 72, J BAUMGARTNER (AM) (GER) 70 72, O LINDELL (FIN) 72 70,

143 J GARCIA (ESP) 74 69, J DE BRUYN (GER) 72 71, P MEJOW (GER) 72 71, R VAN WEST (NED) 70 73, R KLEU (AM) (SUI) 71 72, M WAITE (ENG) 71 72, ZACH (CZE) 70 73, P MOOLMAN (RSA) 70 73, L CIANCHETTI (ITA) 69 74, B RUSCH (SUI) 74 69, E LIPPARELLI (ITA) 69 74, K DAVIDSE (RSA) 71 72,

144 T WIEDEMEYER (AM) (GER) 71 73, K KOIVU (FIN) 68 76, D RAVETTO (FRA) 70 74, D FOOS (GER) 76 68, A ZEMMER (ITA) 71 73, L VAN MEIJEL (NED) 74 70, C BERARDO (FRA) 71 73, Y VAN DOREN (BEL) 70 74, B NEIL (SCO) 71 73, G STAL (FRA) 71 73, J WIKSTROM (SWE) 69 75, V LOPES (POR) 72 72, P ERIKSSON (SWE) 70 74, H RONEBLAD (SWE) 71 73,

145 V GARCIA BROTO (ESP) 72 73, U COUSSAUD (FRA) 73 72, S HEISELE (GER) 73 72, J QUESNE (FRA) 74 71, J MEYER DE BECO (BEL) 70 75, C BRING (DEN) 73 72, J ARNOY (NOR) 75 70, S GROS (FRA) 72 73, T STRYDOM (RSA) 73 72, M MANASSERO (ITA) 71 74, C ROSS (SCO) 71 74, W GLAWE (AM) (GER) 75 70, N JOHANSSON (SWE) 73 72, J RUTHERFORD (ENG) 75 70,

146 M HERRMANN (GER) 73 73, C WILLIAMS 72 74, J LANDO CASANOVA (FRA) 74 72, B POKE (DEN) 72 74, A DE BONDT (BEL) 77 69, T WIDING (SWE) 72 74, R KAMINSKI (RSA) 71 75, S FERNANDEZ (ESP) 71 75, J GUMBERG (USA) 76 70, B KESSON (SWE) 72 74, A ROMANO (ITA) 70 76,

147 S DEL VAL (ESP) 76 71, O LIESER (CZE) 71 76, M WIEGELE (AUT) 75 72, M ORRIN (ENG) 74 73, J VECCHI FOSSA (ITA) 72 75, H MAGNUS (ISL) 72 75,

148 N KIMSEY (ENG) 71 77, J BARES (CZE) 74 74, F MACCARIO (ITA) 72 76, S HENRY (SCO) 76 72, E BERTHEUSSEN (NOR) 70 78, P PINEAU (FRA) 74 74, A KORINEK (CZE) 76 72, B THALMAYR (GER) 72 76,

149 F BERGAMASCHI (ITA) 75 74, N REGNER (AUT) 75 74, M HONKALA (FIN) 76 73, M ITEN (SUI) 75 74, C WORSDALL (ENG) 73 76,

150 V PASTOR (ESP) 77 73, G BRIXI (CZE) 77 73, J SANDBORG (SWE) 72 78, E WALKER (SCO) 72 78, F PALSON (SWE) 71 79, I SAULO (FIN) 76 74,

151 C PURCELL (IRL) 74 77, P ELISSALDE (FRA) 77 74, D ERICKSON (USA) 73 78, A TIDEN (SWE) 77 74,

152 J KOLBING (GER) 80 72, R WATTEL (FRA) 73 79, C BRAEUNIG (GER) 74 78, J SCHAPER (RSA) 79 73,

153 D WICKS (ENG) 79 74, W PORTER (SCO) 81 72, F FLEER (GER) 72 81, A AHOKAS (FIN) 76 77, C WAUGH (USA) 80 73,

158 C SAHLSTROM (SWE) 82 76,

160 F KATZY (GER) 77 83,

162 M MURRAY (USA) 82 80,

**

OUT P EDBERG (SWE) 80 WD, R FOLEY (SUI) 76 RT,

