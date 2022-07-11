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It’s the All Ireland hurling final 2022 – Kilkenny v Limerick – Stats, Facts to know, Betting and Team News.
PREVIEW
Thirteen weeks and 33 games later, the 2022 GAA hurling All-Ireland championship has reached the final where Kilkenny take on Limerick in Croke Park on Sunday (3.30), with Colm Lyons (Cork) as referee in what will be his first time taking charge of the biggest game of the year.
Kilkenny are bidding for their 37th All-Ireland title while Limerick are seeking their 11th and their first three-in-a-row.
Limerick are unbeaten in their six championship games to date (five wins and a draw), while Kilkenny have won five and lost two of their seven games. The defeats were against Galway and Wexford in the Leinster ‘round robin.
FACTS TO KNOW
Limerick are bidding to join an exclusive club, occupied by counties that have won three successive All-Ireland titles. It was previously achieved by Kilkenny in 1911-12-13 and 2006-07-08; Cork in 1892- 93-94; 1941-42-43, 1952-53-54 and 1976-77-78; Tipperary in 1898- 99-1900; 1949-50-51.
Brian Cody, who is in his 24th season as Kilkenny manager, leads them into an All-Ireland final for the 19th time. They have won 11, lost 5 and drawn 2 of the previous 18. Under his watch, it’s 6-1 to Kilkenny in championship meetings with Limerick.
John Kiely is in his sixth season as Limerick manager and is bidding to lead them to a fourth All-Ireland win.
Limerick have won their last two All-Ireland finals by a total of 27 points (11 v Waterford 2020; 16 v Cork 2022).
Limerick’s last defeat in the championship was in 2019 when they were beaten by a point by Kilkenny in the All-Ireland semi-final. Since then they have gone 15 games unbeaten.
This is only the second time in the last ten years that the Leinster and Munster champions have met in the All-Ireland final. The only other meeting was in 2016 when Tipperary beat Kilkenny.
PATHS TO THE FINAL – KILKENNY
Kilkenny 5-23 Westmeath 1-19 (Leinster SHC) Kilkenny 2-34 Laois 1-14 (Leinster SHC)
Galway 1-24 Kilkenny 3-17 (Leinster SHC) Kilkenny 3-25 Dublin 0-17 (Leinster SHC) Wexford 1-22 Kilkenny 1-18 (Leinster SHC) Kilkenny 0-22 Galway 0-17 (Leinster final) Kilkenny 2-26 Clare 0-20 (All-Ireland semi-final) Played 7, Won 5, Lost 2.
TOP SCORERS – KILKENNY
TJ Reid………………………2-56 (0-42 frees, 0-3 ‘65s’) Adrian Mullen…………..0-25
Eoin Cody………………….2-14
Martin Keoghan………..4-3
Austin Murphy…………0-15 (0-10 frees)
PATHS TO THE FINAL – LIMERICK
Limerick 2-25 Cork 1-17 (Munster SHC)
Limerick 0-30 Waterford 2-21 (Munster SHC) Limerick 3-21 Tipperary 0-23 (Munster SHC) Limerick 1-21 Clare 0-24 (Munster SHC)
Limerick 1-29 Clare 0-29 aet (Munster final) Limerick 0-27 Galway 1-21 (All-Ireland semi-final) Played 6, Won 5, Drew 1.
TOP SCORERS – LIMERICK
Aaron Gillane…………..3-40 (0-22 frees) Diarmaid Byrnes………0-31 (0-24 frees, 0-2 ‘65s’) Gearóid Hegarty………1-11
Tom Morrissey………….0-12
Seamus Flanagan……..0-11
David Reidy……………..0-11 (0-4 frees)
PREVIOUS CHAMPIONSHIP MEETINGS
They have met 14 times in the championship: Kilkenny have won nine times to Limerick’s five. They have met in eight All-Ireland finals, with each winning four times.
2019: Kilkenny 1-21 Limerick 2-17 (All-Ireland semi-final)
2018: Limerick 0-27 Kilkenny 1-22 (All-Ireland quarter-final)
2017: Kilkenny 0-20 Limerick 0-17 (All-Ireland qualifier)
2014: Kilkenny 2-13 Limerick 0-17 (All-Ireland semi-final)
2012: Kilkenny 4-16 Limerick 1-16 (All-Ireland quarter-final)
2007: Kilkenny 2-19 Limerick 1-15 (All-Ireland final)
2005: Kilkenny 0-18 Limerick 0-13 (All-Ireland quarter-final)
1974: Kilkenny 3-19 Limerick 1-13 (All-Ireland final)
1973: Limerick 1-21 Kilkenny 1-14 (All-Ireland final)
1940: Limerick 3-7 Kilkenny 1-7 (All-Ireland final)
1936: Limerick 5-6 Kilkenny 1-5 (All-Ireland final) 1935: Kilkenny 2-5 Limerick 2-4 (All-Ireland final)
1933: Kilkenny 1-7 Limerick 0-6 (All-Ireland final)
1897: Limerick 3-4 Kilkenny 2-4 (All-Ireland final)
KILKENNY IN ALL-IRELAND FINALS UNDER BRIAN CODY
WON 11
2000: Kilkenny 5-15 Offaly 1-14
2002: Kilkenny 2-20 Clare 0-19
2003: Kilkenny 1-14 Cork 1-11
2006: Kilkenny 1-16 Cork 1-13
2007: Kilkenny 2-19 Limerick 1-15
2008: Kilkenny 3-30 Waterford 1-13
2009: Kilkenny 2-22 Tipperary 0-23
2011: Kilkenny 2-17 Tipperary 1-16
2012: Kilkenny 3-22 Galway 3-11 (Replay) 2014: Kilkenny 2-17 Tipperary 2-14 (Replay) 2015: Kilkenny 1-22 Galway 1-18
LOST 5
1999: Cork 0-13 Kilkenny 0-12
2004: Cork 0-17 Kilkenny 0-9
2010: Tipperary 4-17 Kilkenny 1-18
2016: Tipperary 2-29 Kilkenny 2-20
2019: Tipperary 3-25 Kilkenny 0-20
DRAWN 2
2012: Kilkenny 0-19 Galway 2-13
2014: Kilkenny 3-22 Tipperary 1-28
HOW KILKENNY WON THEIR 36 ALL-IRELAND TITLES
1904 – Kilkenny 1-9 Cork 1-8
1905 – Kilkenny 7-7 Cork 2-9
1907 – Kilkenny 3-12 Cork 4-8
1909 – Kilkenny 4-6 Tipperary 0-12
1911 – Kilkenny 3-3 Tipperary 2-1
1912 – Kilkenny 2-1 Cork 1-3
1913 – Kilkenny 2-4 Tipperary 1-2
1922 – Kilkenny 4-2 Tipperary 2-6
1932 – Kilkenny 3-3 Clare 2-3
1933 – Kilkenny 1-7 Limerick 0-6
1935 – Kilkenny 2-5 Limerick 2-4
1939 – Kilkenny 2-7 Cork 3-3
1947 – Kilkenny 0-14 Cork 2-7
1957 – Kilkenny 4-10 Waterford 3-12
1963 – Kilkenny 4-17 Waterford 6-8
1967 – Kilkenny 3-8 Tipperary 2-7
1969 – Kilkenny 2-15 Cork 2-9
1972 – Kilkenny 3-24 Cork 5-11
1974 – Kilkenny 3-19 Limerick 1-13
1975 – Kilkenny 2-22 Galway 2-10
1979 – Kilkenny 2-12 Galway 1-8
1982 – Kilkenny 3-18 Cork 1-13
1983 – Kilkenny 2-14 Cork 2-12
1992 – Kilkenny 3-10 Cork 1-12
1993 – Kilkenny 2-17 Galway 1-15
2000 – Kilkenny 5-15 Offaly 1-14
2002 – Kilkenny 2-20 Clare 0-19
2003 – Kilkenny 1-14 Cork 1-11
2006 – Kilkenny 1-16 Cork 1-13
2007 – Kilkenny 2-19 Limerick 1-15
2008 – Kilkenny 3-30 Waterford 1-13
2009 – Kilkenny 2-22 Tipperary 0-23
2011 – Kilkenny 2-17 Tipperary 1-16
2012 – Kilkenny 3-22 Galway 3-11 (replay) 2014 – Kilkenny 2-17 Tipperary 2-14 (replay) 2015 – Kilkenny 1-22 Galway 1-18
HOW LIMERICK WON THEIR TEN ALL-IRELAND TITLES
1897: Limerick 3-4 Kilkenny 2-4
1918: Limerick 9-5 Wexford 1-3
1921: Limerick 8-5 Dublin 3-2
1934: Limerick 5-2 Dublin 2-6
1936: Limerick 5-6 Kilkenny 1-5
1940: Limerick 3-7 Kilkenny 1-7
1973: Limerick 1-21 Kilkenny 1-14
2018: Limerick 3-16 Galway 2-18
2020: Limerick 0-30 Waterford 0-19
2021: Limerick 3-32 Cork 1-22
ALL-IRELAND SENIOR HURLING ROLL OF HONOUR
36: KILKENNY (1904-1905-1907-1909-1911-1912-1913-1922-1932-1933-1935- 1939-1947-1957-1963-1967-1969-1972-1974-1975-1979-1982-1983- 1992-1993-2000-2002-2003-2006-2007-2008-2009-2011-2012-2014- 2015).
30: CORK
(1890-1892-1893-1894-1902-1903-1919-1926-1928-1929-1931- 1941-1942-1943-1944-1946-1952-1953-1954-1966-1970-1976-1977- 1978-1984-1986-1990-1999-2004-2005).
28: TIPPERARY
(1887-1895-1896-1898-1899-1900-1906-1908-1916-1925-1930- 1937-1945-1949-1950-1951-1958-1961-1962-1964-1965-1971-1989- 1991-2001-2010-20162-19).
10: LIMERICK
6: DUBLIN
6: WEXFORD
5: GALWAY
4: OFFALY
4: CLARE
2: WATERFORD
1: KERRY
1: LAOIS
1: LONDON
(1897-1918-21-34-36-40-73-2018-20-21). (1889-1917-1920-1924-1927-1938). (1910-1955-1956-1960-1968-1996). (1923-1980-1987-1988-2017). (1981-1985-1994-1998). (1914-1995-1997-2013).
(1948-1959). (1891). (1915). (1901).
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