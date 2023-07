Ireland Team for European Athletics U20 Championship

Athletics Ireland has selected a team of 32 athletes to compete at the 2023 European U20 Championships in Jerusalem, Israel, from the 7th to 10th August 2023.

The selections include 18 individual competitors along with men’s 4x100m and men’s and women’s 4x400m squads.

The squad includes Nick Griggs, reigning European U20 Champion over 3000m, who is selected in both 1500m and 3000m.

Elizabeth Ndudi goes into the championships as Ireland’s top ranked female athlete having recently bettered her own U20 Long Jump record with a 6.44 leap in Mannheim.

Name Club Coach Event(s) Anna Gavigan Lambay Sports & Athletics Enda Gavigan Discus Ava Rochford Nenagh Olympic AC Martin O’Grady High Jump Avril Millerick Youghal AC Noel Curtin 5000m Elizabeth Ndudi DSD AC Julien Guilard Long Jump Louise O’Mahony BMOH AC Donnacha O’Mahony 5000m Lucy-May Sleeman Leevale AC John Corr 100m, 200m Maeve O’Neill Doheny AC Tony O’Neill 800m Niamh Murray Bray Runners Aine Murray & Joe Ryan 400m, 4x400m Victoria Amiadamen Dooneen AC PJ O’Rourke 400mh, 4x400m Kate O’Connell Lucan Harriers Jeremy Lyons 4x400m Hannah Murray Finn Valley Rosemary Finn 4x400m Renee Crotty Annalee AC Damian Lalor 4x400m Eve Noctor Lucan Harriers Niamh Fitzgerald 4x400m Daisy Walker Monaghan Phoenix Brian Peppard & Damien Barry 4x400m Non-travelling Reserve Adam Nolan SLOT AC Billy Delaney 110mh Fintan Dewhirst Tir Chonaill AC Brian McGonagle 400mh Jack Fenlon St. Abban’s AC Eamonn Kelly 3000m Jonas Stafford Ashford AC Feidhlim Kelly 5000m Lughaidh Mallon Lagan Valley Jim McKeown 1500m Neil Culhane Ace AC Liam Cooney 800m Niall Murphy Ennis Track Club Pat Hogan 3000m Nick Griggs Candour Track Club Mark Kirk 1500m, 3000m Oisín Joyce Lake District AC Padraic Joyce Javelin Seán Aigboboh Tallaght AC Daniel Kilgallon 4x100m Nkemjika Onwumereh Metro St. Brigid’s AC Daniel Kilgallon 4x100m Dannan Long Enniscorthy AC Chris St.-Claire Johnson 4x100m Darragh Murphy Limerick AC Gwynne Ryan 4x100m Max O’Reilly Kinsale AC Dave Keating 4x100m Killian Curran Blackrock AC Mark Cafferky 4x100m Non-travelling Reserve David Bosch DSD AC Ruaidhrí Kedney 4x400m Joe Doody Cabinteely AC Brian Doody 4x400m David Mannion South Galway AC Jim Phelan 4x400m Stephen Mannion South Galway AC Jim Phelan 4x400m Daragh Masterson Ratoath AC Peter Doherty 4x400m Seán Doggett Athenry AC Stephen Doggett & Iain Shaw 4x400m Non-travelling Reserve

