CHELTENHAM NEWS: DECLARED RUNNERS FOR FESTIVAL TRIALS DAY – SATURDAY 28TH JANUARY

11:40am JCB Triumph Trial Juvenile Hurdle (Grade 2) 2m 179y

1 Comfort Zone (IRE) 4 11 5 Mr John P. McManus Joseph Patrick O’Brien Ireland Jonjo O’Neill Jr.

2 Mombasa (FR) ts 4 11 5 Mr David Maxwell Philip Hobbs Mr David Maxwell

3 Scriptwriter (IRE) ts 4 11 5 Mark & Maria Adams Milton Harris Paddy Brennan

4 Active Duty (FR) 4 11 0 Mr T. P. Radford Ben Pauling Luca Morgan

5 Fils de Roi (FR) 4 11 0 The Yes No Wait Sorries Fergal O’Brien Jack Hogan

6 Jupiter du Gite (FR) h 4 11 0 Alan Jamieson Site Services Ltd Gary Moore Jamie Moore

7 Dixon Cove (GER) ts 4 10 12 John White & Anne Underhill Paul Nicholls Harry Cobden

8 Naeva (FR) h,ts 4 10 7 The Profile Partnership 2 Alexandra Dunn Adam Wedge

12:10pm Timeform Novices’ Handicap Chase 2m 4f 127y

1 Stage Star (IRE) 7 12 0 Owners Group 044 Paul Nicholls Harry Cobden

2 Fern Hill (IRE) 8 11 12 Cross Foran Harrison Ben Case Jack Quinlan

3 Unexpected Party (FR) ts 8 11 12 O’Reilly MacLennan Tynan Carthy Shanahan Dan Skelton Harry Skelton

4 Datsalrightgino (GER) 7 11 10 The GD Partnership Jamie Snowden Gavin Sheehan

5 Llandinabo Lad 8 11 3 Celia & Michael Baker Tom Symonds David Noonan

6 Any News (IRE) 8 11 3 Jane Nuala Cartwright Neil Mulholland Richie McLernon

7 Malinello ts 8 11 3 Martin & Lynn Jones Ben Pauling Luca Morgan

8 Panic Attack (IRE) bl,ts 7 11 2 Bryan Drew David Pipe Tom Scudamore

9 Iamastar (FR) ts, p 5 11 1 Mr David Maxwell Philip Hobbs Mr David Maxwell (3)

10 Dalamoi (IRE) 6 11 1 Mrs Nikki Ead Tim Vaughan Alan Johns

11 Fire Dancer (FR) 7 10 6 Mrs S. Ricci Venetia Williams Charlie Deutsch

12:40pm Glenfarclas Cross Country Handicap Chase 3m 6f 37y

1 Delta Work (FR) ts 10 12 0 Gigginstown House Stud Gordon Elliott Ireland Mr Robert James (7)

2 Minella Times (IRE) ts 10 12 0 Mr John P. McManus Henry de Bromhead Ireland Jonjo O’Neill Jr.

3 Roi Mage (FR) ts 11 11 3 Pryde/Van Der Hoeven/McGladery/Beaumont Patrick Griffin Ireland Mr P. W. Mullins

4 Francky du Berlais (FR) ts 10 10 10 Mr Roddy Owen Peter Bowen James Bowen

5 Snow Leopardess 11 10 8 Andrew Fox-Pitt Charlie Longsdon Aidan Coleman

6 Foxy Jacks (IRE) p 9 10 8 Mr D. F. Desmond M. F. Morris Ireland Shane Fenelon (7)

7 Diesel d’Allier (FR) ts 10 10 8 The French Link Richard Bandey

8 Plan of Attack (IRE) bl 10 10 6 Mr A. Halsall Henry de Bromhead Ireland Darragh O’Keeffe

9 Back On The Lash 9 10 5 Maughan, Redknapp, Ryan, Salters Martin Keighley Sean Bowen

10 Mortal (IRE) ts, p 11 10 4 Mr A. Dunlop Gordon Elliott Ireland Sam Ewing

11 Singing Banjo (IRE) p 13 10 3 Mr J. P. Walsh Barry John Walsh Ireland Mr B. J. Walsh (7)

12 Deise Aba (IRE) p 10 10 3 Exors of the late Mr Trevor Hemmings Philip Hobbs Tom O’Brien

13 Easysland (FR) p 9 10 2 Mr John P. McManus Jonjo O’Neill Richie McLernon

14 Legends Ryde v,ts 8 10 2 AWTP Racing Partnership Jamie Snowden Gavin Sheehan

15 Crealion (FR) ts, p 7 10 2 S Nelson, T Keelan, H Polito, C Compton Tom George Charlie Deutsch

1:20pm Albert Bartlett Clarence House Chase (Grade 1) 2m 62y

1 Amarillo Sky (IRE) ts 7 11 10 Mr J. P. Romans Joe Tizzard Brendan Powell

2 Editeur du Gite (FR) 9 11 10 The Preston Family, Friends & T Jacobs Gary Moore Niall Houlihan

3 Edwardstone 9 11 10 Robert Abrey & Ian Thurtle Alan King Tom Cannon

4 Energumene (FR) 9 11 10 Tony Bloom W. P. Mullins Ireland P. Townend

5 Funambule Sivola (FR) 8 11 10 My Racing Manager Friends Venetia Williams Charlie Deutsch

6 Sizing Pottsie (FR) ts 9 11 10 Tracey, Alexander, Apiafi, Kuyt, Harman David Pipe Tom Scudamore

1:50pm Paddy Power Cheltenham Countdown Podcast Handicap Chase (Premier Handicap) 2m 4f 127y

1 Brave Seasca (FR) 8 12 0 Brooks & Taylor Families Venetia Williams Charlie Deutsch

2 Allmankind 7 11 9 The Gredley Family Dan Skelton Sean Quinlan

3 Coole Cody (IRE) 12 11 7 Mr W. Clifford Evan Williams Adam Wedge

4 Caribean Boy (FR) p 9 11 7 Mr Simon Munir & Mr Isaac Souede Nicky Henderson James Bowen

5 Simply The Betts (IRE) p 10 11 5 Mr David Maxwell Paul Nicholls Mr David Maxwell (3)

6 Karl Philippe (FR) 8 11 3 C Coley, D Porter, H Redknapp, P Smith Fergal O’Brien Jack Hogan (5)

7 Fugitif (FR) ts 8 11 3 Mr Carl Hinchy & Dr Emad Hussain Richard Hobson Gavin Sheehan

8 Phoenix Way (IRE) ts 10 11 2 Mr John P. McManus Harry Fry Kevin Brogan

9 Silver Hallmark 9 11 0 Mr & Mrs William Rucker Fergal O’Brien Jonjo O’Neill Jr.

10 Il Ridoto (FR) ts, p 6 10 12 Giles, Hogarth, Mason & McGoff Paul Nicholls Harry Cobden

11 Spiritofthegames (IRE) bl 11 10 10 Mr N. W. Lake Dan Skelton Harry Skelton

12 Nocte Volatus ts 8 10 8 Lady Cobham and Dauntsey Park Tom Lacey Stan Sheppard

13 Your Darling (IRE) 8 10 6 Lord Vestey Ben Pauling Tom Cannon

14 One True King (IRE) p 8 10 4 RacehorseClub.com Nigel Twiston-Davies Mr James Turner (7)

15 Now Where Or When (IRE) ts, p 8 10 4 Mrs Margaret McCrudden S. R. B. Crawford Northern Ireland

16 Precious Eleanor (FR) 8 10 2 Mrs Christine Graves Henry Daly

17 Guy (IRE) p 8 10 2 W.G. & A.G. Vestey Nigel Twiston-Davies Jordan Nailor (3)

2:25pm Paddy Power Cotswold Chase (Grade 2) 3m 1f 56y

1 Frodon (FR) ts 11 11 10 Mr P. J. Vogt Paul Nicholls Bryony Frost

2 Noble Yeats (IRE) 8 11 10 Mr Robert Waley-Cohen Emmet Mullins Ireland Sean Bowen

3 Protektorat (FR) ts 8 11 10 Sir A Ferguson G Mason J Hales & L Hales Dan Skelton Harry Skelton

4 Ahoy Senor (IRE) 8 11 7 Wymer & Russell Lucinda Russell Derek Fox

5 Dusart (IRE) 8 11 4 Mr R. A. Bartlett Nicky Henderson James Bowen

6 Sounds Russian (IRE) 8 11 4 Claxby & Co Ruth Jefferson Sean Quinlan

3:00pm Dahlbury Stallions At Chapel Stud Cleeve Hurdle (Grade 2) 2m 7f 213y

1 Botox Has (FR) 7 11 8 John and Yvonne Stone Gary Moore Jamie Moore

2 Paisley Park (IRE) ts 11 11 8 Mr Andrew Gemmell Emma Lavelle Aidan Coleman

3 Gelino Bello (FR) 7 11 5 Mr and Mrs J. D. Cotton Paul Nicholls Harry Cobden

4 Dashel Drasher 10 11 2 Mrs B Tully and Mr R Lock Jeremy Scott Rex Dingle

5 Gold Tweet (FR) ts 6 11 2 AGV Karwin Stud Gabriel Leenders France Johnny Charron

6 Lord Accord (IRE) ts, p 8 11 2 Lynne & Angus Maclennan Neil Mulholland Richie McLernon

7 Molly Ollys Wishes ts 9 11 1 Mr Dean Pugh Dan Skelton Harry Skelton

3:35pm Ballymore Novices’ Hurdle (Grade 2) 2m 4f 56y

1 Henri The Second (FR) ts 6 11 10 Martin Broughton & Friends 7 Paul Nicholls Harry Cobden

2 Mofasa 7 11 8 Mrs Lynne Maclennan Michael Scudamore Luca Morgan

3 Blenkinsop 6 11 5 Mrs L Nixon Henry Daly

4 Can You Call ts 8 11 5 Mr & Mrs William Rucker Evan Williams Adam Wedge

5 Cruz Control (FR) 6 11 5 Mr F Green and Mr J Chinn Tom Lacey Stan Sheppard

6 Doctor Brown Bear (IRE) ts 5 11 5 Sean & Bernardine Mulryan Martin Brassil Ireland J. J. Slevin

7 Moka de Vassy (FR) 5 11 5 Tom Chadney and Friends Mrs Jane Williams David Noonan

8 Pembroke 6 11 5 Jon and Julia Aisbitt Dan Skelton Harry Skelton

9 Rock My Way (IRE) 5 11 5 Syd Hosie Syd Hosie Tom Scudamore

10 War Soldier (IRE) 6 11 5 J.Townson, M.Roche, P.Thompson Sandy Thomson Ryan Mania

11 Way Out (IRE) 6 11 5 Syd Hosie Syd Hosie Tom Cannon

12 Bonttay (IRE) 6 10 12 Mr C. B Brookes & Fergal O’Brien Fergal O’Brien Paddy Brennan

4:10pm SSS Super Alloys Handicap Hurdle 2m 179y

1 Jason The Militant (IRE) ts 9 12 0 Mr G. Nicholson Philip Kirby Joe Williamson (5)

2 Camprond (FR) 7 11 7 Mr John P. McManus Philip Hobbs Aidan Coleman

3 Might I (IRE) 7 11 2 Brian & Sandy Lambert Harry Fry Lorcan Murtagh (3)

4 Martator (FR) 6 10 12 Camilla Norton Venetia Williams Charlie Deutsch

5 Nells Son p 8 10 11 Langdale Bloodstock Nicky Richards Sean Quinlan

6 Hacker des Places (FR) 6 10 11 Owners Group 068 Paul Nicholls Angus Cheleda (5)

7 Barrichello 7 10 6 Owners Group 066 Donald McCain Peter Kavanagh (5)

8 Front View (FR) 8 10 6 Mr John P. McManus Jonjo O’Neill Richie McLernon

9 Takeit Easy 8 10 4 Pam’s People Pam Sly Alan Johns

10 Pikar (FR) 6 10 3 Yorton Racing Dan Skelton Harry Skelton

11 Punctuation ts 6 10 3 Mr Grant Leon Fergal O’Brien Paddy Brennan

12 Hystery Bere (FR) 6 10 2 Lady Gibbings Tom Symonds Jordan Nailor (3)

13 Fautinette (FR) h 5 10 2 DFA Racing (Anderson & Edwards) Venetia Williams Miss Lucy Turner (5)

14 Malakahna (FR) ts, p 5 10 2 Macable Partnership Ian Williams Charlie Todd

15 Long Stay ts 8 10 2 Mr Raymond Treacy Fergal O’Brien Jack Hogan (5)

16 Castel Gandolfo (IRE) bl,ts 6 10 2 Mr Nic Brereton Fergal O’Brien Mr Tom Broughton (7)