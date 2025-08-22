HomeRugbyRugby IrishIreland vs Japan – Women’s Rugby World Cup 2025 Preview, TV Info...
Ireland vs Japan – Women’s Rugby World Cup 2025 Preview, TV Info & Betting Tips

By JoeNa Connacht
Women’s Rugby World Cup 2025: Ireland v Japan – Match Preview

Pool C opener • Franklin’s Gardens, Northampton • Kick-off 12:00 (Sun)

Betting Angle

Handicap: Ireland -20 – on form and power profiles, this looks a very solid play. Ireland’s pack should dominate gainline and set-piece, while their back-three pace gives them multiple strike avenues. Verdict: Ireland to cover.

Team News & Selection Headlines

  • Co-captains: Sam Monaghan (lock) & Edel McMahon (7) lead a settled core.
  • Back three: Stacey Flood at 15 with Béibhinn Parsons and Amee-Leigh Costigan on the wings – plenty of gas in transition.
  • Midfield: Eve Higgins partners Aoife Dalton for a balanced mix of footwork and distribution.
  • Half-backs: Aoibheann Reilly with Dannah O’Brien – tempo plus territorial control.
  • Front five: Djougang anchors the scrum; Monaghan/Campbell lock pairing brings lineout height.
  • Impact bench: Moloney-MacDonald, Perry, McGrath, Corri-Fallon, Moore up front; Lane, Breen, McGann in the backs.

Why Ireland Match Up Well

  • Set-piece & maul: Edge in scrum power and maul mechanics should yield penalties and field position.
  • Collision dominance: Hogan and McMahon to drive ruck speed; expect quick ball for O’Brien to play both touchline and midfield options.
  • Finishing threat: Parsons/Costigan in broken field against a scrambling defence is a mismatch Ireland can revisit.

How to Watch

Live on RTÉ2 and BBC Two. Live radio commentary on RTÉ 2FM.

Ireland XV

  • 15. Stacey Flood (Railway Union/Leinster) (20)
  • 14. Béibhinn Parsons (Blackrock/Connacht) (28)
  • 13. Aoife Dalton (Old Belvedere/Leinster) (24)
  • 12. Eve Higgins (Railway Union/Leinster) (28)
  • 11. Amee-Leigh Costigan (Railway Union/Munster) (19)
  • 10. Dannah O’Brien (Old Belvedere/Leinster) (26)
  • 9. Aoibheann Reilly (Blackrock/Connacht) (16)
  • 1. Niamh O’Dowd (Old Belvedere/Leinster) (17)
  • 2. Neve Jones (Gloucester-Hartpury) (37)
  • 3. Linda Djougang (Old Belvedere/Leinster) (48)
  • 4. Ruth Campbell (Old Belvedere/Leinster) (8)
  • 5. Sam Monaghan (Gloucester-Hartpury/IQ) (23) co-captain
  • 6. Fiona Tuite (Old Belvedere/Ulster) (17)
  • 7. Edel McMahon (Exeter/Connacht) (34) co-captain
  • 8. Brittany Hogan (Old Belvedere/Ulster) (34)

Replacements

  • 16. Clíodhna Moloney-MacDonald (Exeter) (45)
  • 17. Ellena Perry (Gloucester-Hartpury/IQ) (1)
  • 18. Sadhbh McGrath (Cooke/Ulster) (16)
  • 19. Eimear Corri-Fallon (Blackrock/Leinster) (6)
  • 20. Grace Moore (Trailfinders Women/IQ) (22)
  • 21. Emily Lane (Blackrock/Munster) (17)
  • 22. Enya Breen (Blackrock/Munster) (31)
  • 23. Anna McGann (Railway Union) (11)

Prediction

Ireland by 20+ (cover the -20). Suggested scoreline: Ireland 34–10 Japan.

