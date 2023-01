List of Rugby Referees and TMOs for this weeks URC matches

256 total views, 4 views today

The match officials appointments of the BKT United Rugby Championship Round 13 fixtures have been confirmed and are available alongside TV listings below.

FRIDAY, JANUARY 27

Ulster v DHL Stormers

Kingspan Stadium, Belfast – KO 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA

Referee: Mike Adamson (SRU, 67th league game)

AR 1: Andrew Cole (IRFU) AR 2: Paul Haycock (IRFU)

TMO: Andrew McMenemy (SRU)

Live on: BBC NI, RTÉ, SuperSport, Viaplay, Premier Sports, Discovery + & URC.tv

Scarlets v Vodacom Bulls

Parc y Scarlets, Llanelli – KO 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA

Referee: Andrew Brace (IRFU, 86th league game)

AR 1: Adam Jones (WRU) AR 2: Ben Breakspear (WRU)

TMO: Brian MacNeice (IRFU)

Live on: BBC Wales, SuperSport, Viaplay, Premier Sports & URC.tv

SATURDAY, JANUARY 28

Benetton v Munster

Stadio Monigo, Treviso – KO 14.30 IRE & UK / 15.30 ITA / 16.30 SA

Referee: Ben Blain (SRU, 29th league game)

AR 1: Federico Vedovelli (FIR) AR 2: Franco Rosella (FIR)

TMO: Sam Grove-White (SRU)

Live on: Eurosport, Discovery +, TG4, Viaplay, Premier Sports, SuperSport & URC.tv

Dragons RFC v Glasgow Warriors

Rodney Parade, Newport – KO 15.00 IRE & UK / 16.00 ITA / 17.00 SA

Referee: Frank Murphy (IRFU, 72nd league game)

AR 1: Dewi Phillips (WRU) AR 2: Elliot Mayor (WRU)

TMO: Olly Hodges (IRFU)

Live on: Viaplay, SuperSport, Premier Sports, Discovery +, & URC.tv

Leinster v Cardiff Rugby

RDS Arena, Dublin – KO 17.05 IRE & UK / 18.05 ITA / 19.05 SA

Referee: Jaco Peyper (SARU, 13th league game)

AR 1: Joy Neville (IRFU) AR 2: Andrew Fogarty (IRFU)

TMO: Marius Jonker (SARU)

Live on: RTÉ, S4C, Viaplay, Premier Sports, SuperSport, Discovery + & URC.tv

Edinburgh Rugby v Cell C Sharks

The DAM Health Stadium, Edinburgh – KO 17.15 IRE & UK / 18.15 ITA / 19.15 SA

Referee: James Doleman (NZR, league debut)

AR 1: Jonny Perriam (SRU) AR 2: Ru Campbell (SRU)

TMO: Eric Gauzins (FFR)

Live on: Viaplay, Premier Sports, SuperSport, Discovery + & URC.tv

Connacht v Emirates Lions

The Sportsground, Galway – KO 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA

Referee: Paul Williams (NZR, 2nd league game)

AR 1: Padraic Reidy (IRFU) AR 2: Stuart Douglas (IRFU)

TMO: Brendan Pickerill (NZR)

Live on: TG4, Viaplay, Premier Sports, SuperSport, Discovery + & URC.tv

SUNDAY, JANUARY 29

Zebre Parma v Ospreys

Stadio Lanfranchi, Parma – KO 15.00 IRE & UK / 16.00 ITA / 17.00 SA

Referee: Eoghan Cross (IRFU, 8th league game)

AR 1: Clara Munarini (FIR) AR 2: Riccardo Angelucci (FIR)

TMO: Leo Colgan (IRFU)

Live on: Discovery +, S4C, Viaplay, Premier Sports, SuperSport & URC.tv

All games are live on Flo Sports for fans watching from the USA.

