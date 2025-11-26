HomeOther SportsIrish Players at the 2025/26 PDC World Darts Championship – Full Fixtures,...
Irish Players at the 2025/26 PDC World Darts Championship – Full Fixtures, Dates and Start Times

Ireland will have seven players on the Ally Pally stage at the 2025/26 Paddy Power World Darts Championship, with Willie O’Connor, Steve Lennon, Keane Barry, Josh Rock, Daryl Gurney, Brendan Dolan and Mickey Mansell all confirmed for Round One action. Below is the complete list of Irish fixtures, dates and start times.

🇮🇪 Full Irish Schedule – Round One (Dates, Times, Opponents)

Steve Lennon

  • Date: Friday 12 December
  • Time: 7:00pm
  • Opponent: Damon Heta

Brendan Dolan

  • Date: Monday 15 December
  • Time: 12:30pm
  • Opponent: Tavis Dudeney

Mickey Mansell

  • Date: Friday 19 December
  • Time: 12:30pm
  • Opponent: Leonard Gates

Josh Rock

  • Date: Friday 19 December
  • Time: 12:30pm
  • Opponent: Gemma Hayter

William O’Connor

  • Date: Friday 19 December
  • Time: 7:00pm
  • Opponent: Krzysztof Kciuk

Daryl Gurney

  • Date: Friday 19 December
  • Time: 7:00pm
  • Opponent: Beau Greaves

Keane Barry

  • Date: Friday 19 December
  • Time: 7:00pm
  • Opponent: Tim Pusey

🗓️ Quick Summary – Irish Fixtures by Day

Friday 12 December

  • Steve Lennon – 7:00pm

Monday 15 December

  • Brendan Dolan – 12:30pm

Friday 19 December (Huge Irish Day)

  • 12:30pm: Mickey Mansell, Josh Rock
  • 7:00pm: William O’Connor, Daryl Gurney, Keane Barry

LiveScores Now Available at IrishScores.com

