Irish Players at the 2025/26 PDC World Darts Championship – Full Fixtures, Dates and Start Times
Ireland will have seven players on the Ally Pally stage at the 2025/26 Paddy Power World Darts Championship, with Willie O’Connor, Steve Lennon, Keane Barry, Josh Rock, Daryl Gurney, Brendan Dolan and Mickey Mansell all confirmed for Round One action. Below is the complete list of Irish fixtures, dates and start times.
🇮🇪 Full Irish Schedule – Round One (Dates, Times, Opponents)
Steve Lennon
- Date: Friday 12 December
- Time: 7:00pm
- Opponent: Damon Heta
Brendan Dolan
- Date: Monday 15 December
- Time: 12:30pm
- Opponent: Tavis Dudeney
Mickey Mansell
- Date: Friday 19 December
- Time: 12:30pm
- Opponent: Leonard Gates
Josh Rock
- Date: Friday 19 December
- Time: 12:30pm
- Opponent: Gemma Hayter
William O’Connor
- Date: Friday 19 December
- Time: 7:00pm
- Opponent: Krzysztof Kciuk
Daryl Gurney
- Date: Friday 19 December
- Time: 7:00pm
- Opponent: Beau Greaves
Keane Barry
- Date: Friday 19 December
- Time: 7:00pm
- Opponent: Tim Pusey
🗓️ Quick Summary – Irish Fixtures by Day
Friday 12 December
- Steve Lennon – 7:00pm
Monday 15 December
- Brendan Dolan – 12:30pm
Friday 19 December (Huge Irish Day)
- 12:30pm: Mickey Mansell, Josh Rock
- 7:00pm: William O’Connor, Daryl Gurney, Keane Barry
