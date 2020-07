We have a list of Roscommon GAA fixtures & Results – club and Intercounty for 2020, to see all this weekend GAA fixtures click here and here for Live score updates

Saturday 25th July

Roscommon Senior Football

Michael Glaveys v Tulsk Lord Edwards, Ballinlough, 4pm

Roscommon Gaels v Western-Gaels, Lisnamult, 5pm

Elphin v Strokestown, Kilmore, 7pm

St. Croans v Fuerty, Enfield, 7pm

St Brigids v Clann na nGael, Hyde Park, 7pm

Sunday 26th July

Roscommon Senior Football

Padraig Pearses v Boyle, Woodmount, 2pm

COUNTY FIXTURES

Saturday 17/Sunday 18 October

Allianz FL Division 2 round 6

Armagh v Roscommon, Athletic Grounds, TBC

Saturday 24/Sunday 25 October

Allianz FL Division 2 round 7

Cavan v Roscommon, Kingspan Breffni, TBC

Saturday 31 October/Sunday 1 November

Connacht SFC quarter-finals

London v Roscommon, TBC, TBC

Saturday 7/Sunday 8 November

Connacht SFC semi-finals

Sligo v Galway, Markievicz Park, TBC

Mayo or Leitrim v London or Roscommon, TBC, TBC

Saturday 14/Sunday 15 November

Connacht SFC final

Sligo or Galway v Mayo or Leitrim or London or Roscommon, TBC, TBC

Sunday 6 December

All-Ireland SFC semi-final

Connacht winner v Munster winner, TBC, TBC

