Royal Ascot 2025: Irish-Trained Runners & Entries

There will be plenty of Irish interest at Royal Ascot 2026, with Irish-trained runners entered each day.
Here is a list – per day, per race – of the Irish-handled horses who currently hold entries.
Day One: Tuesday, 16 June 2026
3.05 Coventry Stakes (Group 2)
Arizona Raider (IRE) Michael Mulvany
Bull Shark (IRE) Robson Aguiar
Confucius (IRE) A P O’Brien
Great Barrier Reef (IRE) A P O’Brien
High King (IRE) Donnacha Aidan O’Brien
The Harv (IRE) M D O’Callaghan
The Scallionator (IRE) Michael Mulvany
3.40 King Charles III Stakes (Group 1)
Mission Central (IRE) A P O’Brien
4.20 St James’s Palace Stakes (Group 1) (Round Course)
Gstaad (GB) A P O’Brien
Power Blue (IRE) Robson Aguiar
Puerto Rico (IRE) A P O’Brien
5.00 Ascot Stakes (Heritage Handicap) (GBBPlus Race)
Bunting (FR) W P Mullins
Reaching High (IRE) W P Mullins
Mordor (FR) Gordon Elliott
Galileo Dame (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Comfort Zone (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Defiantly (FR) Joseph Patrick O’Brien
Small Fry (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Westminster Moon (IRE) A J Martin
Ismahane (GER) P Twomey
Glenroyal (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Puturhandstogether (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Tim Toe (IRE) Henry De Bromhead
Kizlyar (IRE) Joseph Patrick O’Brien
5.35 Wolferton Stakes (Listed)
Adelaide River (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Galen (GB) Joseph Patrick O’Brien
Gaucher (GB) W P Mullins
6.10 Copper Horse Stakes (Handicap) (GBBPlus Race)
Ascending (IRE) Henry De Bromhead
Aeronautic (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Your Going Report a day out from #RoyalAscot ☀️ pic.twitter.com/ktaaFlkIhO
— Ascot Racecourse (@Ascot) June 15, 2026
Day Two: Wednesday, 17 June 2026
2.30 Queen Mary Stakes (Fillies’ Group 2)
Armor Supreme (IRE) Diego Dias
Big Negotiator (GB) P Twomey
Velozee (IRE) P Twomey
Victorious (IRE) A P O’Brien
Your Song (IRE) Robson Aguiar
3.05 Queen’s Vase (Group 2)
Asakir (IRE) J P Murtagh
Limestone (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Port Of Spain (IRE) A P O’Brien
3.40 Duke Of Cambridge Stakes (Fillies’ And Mares’ Group 2) (Round Course)
Jancis (IRE) W McCreery
Carolina Jetstream (GB) Robson Aguiar
Catalina Delcarpio (IRE) P Twomey
Snellen (IRE) Gavin Patrick Cromwell
4.20 Prince Of Wales’s Stakes (Group 1)
Mississippi River (IRE) A P O’Brien
Minnie Hauk (IRE) A P O’Brien
5.00 Royal Hunt Cup (Heritage Handicap) (Straight Course)
Jagged Edge (IRE) Stephen Thorne
Diego El Queso (IRE) G M Lyons
6.10 Windsor Castle Stakes (Listed)
Celeron (GB) M D O’Callaghan
Ischgl (IRE) Ciaran Murphy
King Of Cloughan (IRE) Joseph Patrick O’Brien
One Number (USA) Joseph Patrick O’Brien
Our Boy Bailey (IRE) Mrs John Harrington
Ruler’s Control (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Sergei Diaghilev (IRE) A P O’Brien
Controlla (IRE) Robson Aguiar
Ryan Moore on Aidan O’Brien and the jockey’s choice of Ballydoyle rides in big races here in conversation with @nickluck ahead of Royal Ascot.
Enjoy the full feature on our YouTube channel! @WorldPool
— Racing TV (@RacingTV) June 15, 2026
Day Three: Thursday, 18 June 2026
2.30 Chesham Stakes (Listed)
Aix La Chapelle (USA) A P O’Brien
King Of Cloughan (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Nola Soul (USA) J A Stack
On Just Terms (USA) Joseph Patrick O’Brien
South Dakota (IRE) A P O’Brien
3.05 King George V Stakes (Heritage Handicap) (GBBPlus Race)
Port Of Spain (IRE) A P O’Brien
New Zealand (IRE) A P O’Brien
Nil Bua Gan Dua (USA) Joseph Patrick O’Brien
Amadeus Mozart (IRE) A P O’Brien
Cannes (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Port Ferdinand (IRE) A P O’Brien
Trojan Fighter (GB) P Twomey
Atomic City (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Dial Me In (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Enceladus (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Believed (IRE) J P Murtagh
Genchev (GB) G M Lyons
Bay Of Stars (GB) D K Weld
3.40 Ribblesdale Stakes (Fillies’ Group 2)
Cameo (IRE) A P O’Brien
Composing (IRE) A P O’Brien
Dark Lucinda (IRE) P Twomey
Johanna Walsh (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Sparan Nua (IRE) J S Bolger
Sugar Island (IRE) A P O’Brien
4.15 Gold Cup (Group 1)
Al Riffa (FR) Joseph Patrick O’Brien
Dallas Star (FR) Robson Aguiar
Jan Brueghel (IRE) A P O’Brien
Carmers (IRE) P Twomey
Scandinavia (USA) A P O’Brien
4.50 Britannia Stakes (Heritage Handicap) (Straight)
Isaac Newton (IRE) A P O’Brien
Dorset (IRE) A P O’Brien
Bamako Beach (IRE) M D O’Callaghan
Flushing Meadows (USA) A P O’Brien
Victory Tip (IRE) Henry De Bromhead
Bobby McGee (GB) Noel Meade
Accredited (FR) A P O’Brien
Jamestown (IRE) David Marnane
God Of Power (IRE) Andrew Slattery
Invincible Will (IRE) Gavin Patrick Cromwell
5.35 Hampton Court Stakes (Group 3)
Causeway (IRE) A P O’Brien
Andab (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Endorsement (IRE) A P O’Brien
Italy (GB) A P O’Brien
Nil Bua Gan Dua (USA) Joseph Patrick O’Brien
6.10 Buckingham Palace Stakes (Handicap)
Cowardofthecounty (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Royal @Ascot week is here! 🙌 pic.twitter.com/n8TcOrqKle
— At The Races (@AtTheRaces) June 15, 2026
Day Four: Friday, 19 June 2026
2.30 Albany Stakes (Fillies’ Group 3)
Controlla (IRE) Robson Aguiar
Green Empress (IRE) Joseph Patrick O’Brien
New Bond Street (GB) P Twomey
Sun Goddess (IRE) A P O’Brien
Victorious (IRE) A P O’Brien
3.05 Commonwealth Cup (Group 1)
Albert Einstein (IRE) A P O’Brien
Brussels (GB) A P O’Brien
Charles Darwin (IRE) A P O’Brien
Power Blue (IRE) Robson Aguiar
Havana Anna (GB) Donnacha Aidan O’Brien
3.40 Duke Of Edinburgh Stakes (Handicap) (GBBPlus Race)
Emit (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Omni Man (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Tuscan Hills (FR) Robson Aguiar
Aeronautic (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Bosphorus Rose (GB) P Twomey
Perfect Your Craft (IRE) P Twomey
Ndaawi (GB) Gordon Elliott
4.20 Coronation Stakes (Fillies’ Group 1) (Round Course)
Balantina (IRE) Donnacha Aidan O’Brien
Black Caviar Gold (IRE) P Twomey
Precise (IRE) A P O’Brien
True Love (IRE) A P O’Brien
5.00 Sandringham Stakes (Fillies’ Handicap) (Straight)
Black Caviar Gold (IRE) P Twomey
Sky Watch (IRE) M D O’Callaghan
Mixed Feelings (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Quiet Mutiny (IRE) Gavin Patrick Cromwell
Glyfada (IRE) Donnacha Aidan O’Brien
Green Carrera (GB) Joseph Patrick O’Brien
Stars Will Shine (IRE) Noel Meade
Spinning Around (IRE) Donnacha Aidan O’Brien
Anushka (IRE) Henry De Bromhead
5.35 King Edward VII Stakes (Group 2)
Asakir (IRE) J P Murtagh
Benvenuto Cellini (IRE) A P O’Brien
Causeway (IRE) A P O’Brien
Endorsement (IRE) A P O’Brien
Limestone (IRE) Joseph Patrick O’Brien
Nil Bua Gan Dua (USA) Joseph Patrick O’Brien
Port Of Spain (IRE) A P O’Brien
6.10 Palace Of Holyroodhouse (Handicap)
Ipanema Queen (IRE) Robson Aguiar
Precise v True Love in the Coronation Stakes at Royal Ascot next week. Ryan Moore hopes to be on the right one this time!@nickluck | @WorldPool
— Racing TV (@RacingTV) June 14, 2026
Day Five: Saturday, 20 June 2026
3.40 Queen Elizabeth II Jubilee Stakes (Group 1)
Chicago Critic (GB) J P Murtagh
Comanche Brave (IRE) Donnacha Aidan O’Brien
5.00 Wokingham Stakes (Heritage Handicap)
Black Forza (USA) M D O’Callaghan
City House (IRE) Adrian McGuinness
Dark Ace (IRE) Adrian McGuinness
Fort Vega (FR) Ms Sheila Lavery
Indigo Dream (GB) Ross O’Sullivan
The Highway Rat (IRE) A Oliver
Thunderbear (IRE) Jack W Davison