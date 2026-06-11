HomeSoccerSoccer IrishFIFA World Cup 2026 Irish Kick-Off Times | Full RTÉ Schedule
Soccer Irish

FIFA World Cup 2026 Irish Kick-Off Times | Full RTÉ Schedule

JoeNa Connacht
By JoeNa Connacht
0
0

FIFA World Cup 2026 Irish Kick-Off Times: Full RTÉ Match Schedule

The FIFA World Cup 2026 will be shown live on RTÉ, with Irish viewers set for a month of wall-to-wall football from the opening game on Thursday 11 June through to the final on Sunday 19 July.

The tournament begins with Mexico v South Africa at 8pm Irish time before a packed group stage featuring Brazil, England, Argentina, France, Portugal, Germany, Spain and the Netherlands.

Below is the full list of FIFA World Cup 2026 Irish kick-off times, including the group stage, Round of 32, Round of 16, quarter-finals, semi-finals, third-place play-off and final. All games are listed in Irish time.

FIFA World Cup 2026 Group Stage Fixtures

Thursday 11 June

  • 20:00 – Mexico v South Africa
  • 03:00 – South Korea v Czechia

Friday 12 June

  • 20:00 – Canada v Bosnia & Herzegovina
  • 02:00 – USA v Paraguay

Saturday 13 June

  • 20:00 – Qatar v Switzerland
  • 23:00 – Brazil v Morocco
  • 02:00 – Haiti v Scotland
  • 05:00 – Australia v Turkey

Sunday 14 June

  • 18:00 – Germany v Curaçao
  • 21:00 – Netherlands v Japan
  • 00:00 – Ivory Coast v Ecuador
  • 03:00 – Sweden v Tunisia

Monday 15 June

  • 17:00 – Spain v Cape Verde
  • 20:00 – Belgium v Egypt
  • 23:00 – Saudi Arabia v Uruguay
  • 02:00 – Iran v New Zealand

Tuesday 16 June

  • 20:00 – France v Senegal
  • 23:00 – Iraq v Norway
  • 02:00 – Argentina v Algeria
  • 05:00 – Austria v Jordan

Wednesday 17 June

  • 18:00 – Portugal v DR Congo
  • 21:00 – England v Croatia
  • 00:00 – Ghana v Panama
  • 03:00 – Uzbekistan v Colombia

Thursday 18 June

  • 17:00 – Czechia v South Africa
  • 20:00 – Switzerland v Bosnia & Herzegovina
  • 23:00 – Canada v Qatar
  • 02:00 – Mexico v South Korea

Friday 19 June

  • 20:00 – USA v Australia
  • 23:00 – Scotland v Morocco
  • 01:30 – Brazil v Haiti
  • 04:00 – Turkey v Paraguay

Saturday 20 June

  • 18:00 – Netherlands v Sweden
  • 21:00 – Germany v Ivory Coast
  • 01:00 – Ecuador v Curaçao
  • 05:00 – Tunisia v Japan

Sunday 21 June

  • 17:00 – Spain v Saudi Arabia
  • 20:00 – Belgium v Iran
  • 23:00 – Uruguay v Cape Verde
  • 02:00 – New Zealand v Egypt

Monday 22 June

  • 18:00 – Argentina v Austria
  • 22:00 – France v Iraq
  • 01:00 – Norway v Senegal
  • 04:00 – Jordan v Algeria

Tuesday 23 June

  • 18:00 – Portugal v Uzbekistan
  • 21:00 – England v Ghana
  • 00:00 – Panama v Croatia
  • 03:00 – Colombia v DR Congo

Wednesday 24 June

  • 20:00 – Bosnia & Herzegovina v Qatar
  • 20:00 – Switzerland v Canada
  • 23:00 – Morocco v Haiti
  • 23:00 – Scotland v Brazil
  • 02:00 – Czechia v Mexico
  • 02:00 – South Africa v South Korea

Thursday 25 June

  • 21:00 – Curaçao v Ivory Coast
  • 21:00 – Ecuador v Germany
  • 00:00 – Japan v Sweden
  • 00:00 – Tunisia v Netherlands
  • 03:00 – Paraguay v Australia
  • 03:00 – Turkey v USA

Friday 26 June

  • 20:00 – Norway v France
  • 20:00 – Senegal v Iraq
  • 01:00 – Cape Verde v Saudi Arabia
  • 01:00 – Uruguay v Spain
  • 04:00 – Egypt v Iran
  • 04:00 – New Zealand v Belgium

Saturday 27 June

  • 22:00 – Croatia v Ghana
  • 22:00 – Panama v England
  • 00:30 – Colombia v Portugal
  • 00:30 – DR Congo v Uzbekistan
  • 03:00 – Algeria v Austria
  • 03:00 – Jordan v Argentina

FIFA World Cup 2026 Knockout Stage

Round of 32

  • Sunday 28 June – 20:00
  • Monday 29 June – 18:00, 21:30, 02:00
  • Tuesday 30 June – 18:00, 22:00, 02:00
  • Wednesday 1 July – 17:00, 21:00, 01:00
  • Thursday 2 July – 20:00, 00:00, 04:00
  • Friday 3 July – 19:00, 23:00, 02:30

Round of 16

  • Saturday 4 July – 18:00, 22:00
  • Sunday 5 July – 21:00, 01:00
  • Monday 6 July – 20:00, 01:00
  • Tuesday 7 July – 17:00, 21:00

Quarter-Finals

  • Thursday 9 July – 21:00
  • Friday 10 July – 20:00
  • Saturday 11 July – 22:00, 02:00

Semi-Finals

  • Tuesday 14 July – 20:00
  • Wednesday 15 July – 20:00

Third Place Play-Off

  • Saturday 18 July – 22:00

FIFA World Cup 2026 Final

  • Sunday 19 July – 20:00

All Games Live on RTÉ

Irish football fans will be able to follow every match of the FIFA World Cup 2026 live on RTÉ, from the opening fixture through to the final. The expanded format means more games, more late-night drama and a packed schedule across June and July.

With matches involving England, Brazil, Argentina, France, Portugal, Germany and Spain all listed at favourable evening times during the group stage, the tournament should deliver huge interest for Irish viewers.

SportsNewsIreland.com will continue to provide World Cup 2026 updates, TV details, fixtures, results and reaction throughout the tournament.

LiveScores Now Available at IrishScores.com

Previous article
The PGA Tour Events Shaping Betting Interest Through the Rest of 2026
JoeNa Connacht
JoeNa Connachthttps://sportsnewsireland.com/
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Load more

Recent Comments

Eoghan McEvoy on List of Cheltenham Preview nights 2026
Isabella Davis on Top five historical winning bets in horse racing
D on Is It The Right Time For Ireland To Approach Jack Grealish Again?
Daragh O'Malley on Horse racing in Ireland to continue during Coronavirus
xxxskfxxx on Coronavirus – Cancel Sky Sports, BT Sports & Eir Sports subscriptions?
Olivia Ni Gharbhain on Tyrone v Dublin, Preview, Team News and live score updates
LoyalMayofan on Division 1: Meath v Mayo, Preview, Team News and live scores
LoyalMayofan on Division 1: Meath v Mayo, Preview, Team News and live scores
LoyalMayofan on Division 1: Meath v Mayo, Preview, Team News and live scores