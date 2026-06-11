FIFA World Cup 2026 Irish Kick-Off Times | Full RTÉ Schedule

FIFA World Cup 2026 Irish Kick-Off Times: Full RTÉ Match Schedule
The FIFA World Cup 2026 will be shown live on RTÉ, with Irish viewers set for a month of wall-to-wall football from the opening game on Thursday 11 June through to the final on Sunday 19 July.
The tournament begins with Mexico v South Africa at 8pm Irish time before a packed group stage featuring Brazil, England, Argentina, France, Portugal, Germany, Spain and the Netherlands.
Below is the full list of FIFA World Cup 2026 Irish kick-off times, including the group stage, Round of 32, Round of 16, quarter-finals, semi-finals, third-place play-off and final. All games are listed in Irish time.
FIFA World Cup 2026 Group Stage Fixtures
Thursday 11 June
- 20:00 – Mexico v South Africa
- 03:00 – South Korea v Czechia
Friday 12 June
- 20:00 – Canada v Bosnia & Herzegovina
- 02:00 – USA v Paraguay
Saturday 13 June
- 20:00 – Qatar v Switzerland
- 23:00 – Brazil v Morocco
- 02:00 – Haiti v Scotland
- 05:00 – Australia v Turkey
Sunday 14 June
- 18:00 – Germany v Curaçao
- 21:00 – Netherlands v Japan
- 00:00 – Ivory Coast v Ecuador
- 03:00 – Sweden v Tunisia
Monday 15 June
- 17:00 – Spain v Cape Verde
- 20:00 – Belgium v Egypt
- 23:00 – Saudi Arabia v Uruguay
- 02:00 – Iran v New Zealand
Tuesday 16 June
- 20:00 – France v Senegal
- 23:00 – Iraq v Norway
- 02:00 – Argentina v Algeria
- 05:00 – Austria v Jordan
Wednesday 17 June
- 18:00 – Portugal v DR Congo
- 21:00 – England v Croatia
- 00:00 – Ghana v Panama
- 03:00 – Uzbekistan v Colombia
Thursday 18 June
- 17:00 – Czechia v South Africa
- 20:00 – Switzerland v Bosnia & Herzegovina
- 23:00 – Canada v Qatar
- 02:00 – Mexico v South Korea
Friday 19 June
- 20:00 – USA v Australia
- 23:00 – Scotland v Morocco
- 01:30 – Brazil v Haiti
- 04:00 – Turkey v Paraguay
Saturday 20 June
- 18:00 – Netherlands v Sweden
- 21:00 – Germany v Ivory Coast
- 01:00 – Ecuador v Curaçao
- 05:00 – Tunisia v Japan
Sunday 21 June
- 17:00 – Spain v Saudi Arabia
- 20:00 – Belgium v Iran
- 23:00 – Uruguay v Cape Verde
- 02:00 – New Zealand v Egypt
Monday 22 June
- 18:00 – Argentina v Austria
- 22:00 – France v Iraq
- 01:00 – Norway v Senegal
- 04:00 – Jordan v Algeria
Tuesday 23 June
- 18:00 – Portugal v Uzbekistan
- 21:00 – England v Ghana
- 00:00 – Panama v Croatia
- 03:00 – Colombia v DR Congo
Wednesday 24 June
- 20:00 – Bosnia & Herzegovina v Qatar
- 20:00 – Switzerland v Canada
- 23:00 – Morocco v Haiti
- 23:00 – Scotland v Brazil
- 02:00 – Czechia v Mexico
- 02:00 – South Africa v South Korea
Thursday 25 June
- 21:00 – Curaçao v Ivory Coast
- 21:00 – Ecuador v Germany
- 00:00 – Japan v Sweden
- 00:00 – Tunisia v Netherlands
- 03:00 – Paraguay v Australia
- 03:00 – Turkey v USA
Friday 26 June
- 20:00 – Norway v France
- 20:00 – Senegal v Iraq
- 01:00 – Cape Verde v Saudi Arabia
- 01:00 – Uruguay v Spain
- 04:00 – Egypt v Iran
- 04:00 – New Zealand v Belgium
Saturday 27 June
- 22:00 – Croatia v Ghana
- 22:00 – Panama v England
- 00:30 – Colombia v Portugal
- 00:30 – DR Congo v Uzbekistan
- 03:00 – Algeria v Austria
- 03:00 – Jordan v Argentina
FIFA World Cup 2026 Knockout Stage
Round of 32
- Sunday 28 June – 20:00
- Monday 29 June – 18:00, 21:30, 02:00
- Tuesday 30 June – 18:00, 22:00, 02:00
- Wednesday 1 July – 17:00, 21:00, 01:00
- Thursday 2 July – 20:00, 00:00, 04:00
- Friday 3 July – 19:00, 23:00, 02:30
Round of 16
- Saturday 4 July – 18:00, 22:00
- Sunday 5 July – 21:00, 01:00
- Monday 6 July – 20:00, 01:00
- Tuesday 7 July – 17:00, 21:00
Quarter-Finals
- Thursday 9 July – 21:00
- Friday 10 July – 20:00
- Saturday 11 July – 22:00, 02:00
Semi-Finals
- Tuesday 14 July – 20:00
- Wednesday 15 July – 20:00
Third Place Play-Off
- Saturday 18 July – 22:00
FIFA World Cup 2026 Final
- Sunday 19 July – 20:00
All Games Live on RTÉ
Irish football fans will be able to follow every match of the FIFA World Cup 2026 live on RTÉ, from the opening fixture through to the final. The expanded format means more games, more late-night drama and a packed schedule across June and July.
With matches involving England, Brazil, Argentina, France, Portugal, Germany and Spain all listed at favourable evening times during the group stage, the tournament should deliver huge interest for Irish viewers.
SportsNewsIreland.com will continue to provide World Cup 2026 updates, TV details, fixtures, results and reaction throughout the tournament.