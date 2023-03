List of runners, riders, trainers & draw for the 2023 Epsom Derby

45,632 total views, 32 views today

43 Irish horses are still entered to be on the List of runners, riders, trainers draw for the 2023 Cazoo Derby set for the Epsom Downs on Saturday, June 3rd.

A total of 83 horses remain engaged in the 244th running of The Derby at Epsom Downs on Saturday 3rd June following today’s scratchings deadline (the first since the yearling entry stage in December 2021).

The second entry stage for The Derby is on Tuesday 4th April.

Staged over a mile and a half with a prize fund of at least £1.5 million, The Derby is the most valuable race run in Britain.

The Derby (Group 1) 1m 4f 6y

4.30pm, Epsom Downs, Saturday 3rd June

Adare Manor (IRE) 3 9 0 Mr John P. McManus Aidan O’Brien Ireland

Adelaide River (IRE) 3 9 0 Mrs J Magnier/M Tabor/D Smith/Westerberg Aidan O’Brien Ireland

A Dublin Lad 3 9 0 Mr Saeed Suhail John & Thady Gosden

Age of Kings (IRE) 3 9 0 Mr M. Tabor Aidan O’Brien Ireland

Albert Park (IRE) 3 9 0 Mr Lloyd J. Williams Joseph Patrick O’Brien Ireland

Alder (IRE) 3 9 0 Mrs O’Brien/Mrs Magnier/M Tabor/D Smith Donnacha Aidan O’Brien Ireland

Alexandroupolis (IRE) 3 9 0 D.Smith,Mrs J.Magnier,M.Tabor,Westerberg Aidan O’Brien Ireland

Alfred Munnings (IRE) 3 9 0 Mr Derrick Smith Aidan O’Brien Ireland

Al Riffa (FR) 3 9 0 Mr Jassim Bin Ali Al Attiyah Joseph Patrick O’Brien Ireland

Astrodome 3 9 0 Mr John H. M. Gosden John & Thady Gosden

August (IRE) 3 9 0 Al Shaqab Racing John & Thady Gosden

Auguste Rodin (IRE) 3 9 0 M Tabor/D Smith/Mrs J Magnier/Westerberg Aidan O’Brien Ireland

Batemans Bay (FR) 3 9 0 Mr B. Flannery Ralph Beckett

Bertinelli (USA) 3 9 0 Mrs John Magnier Aidan O’Brien Ireland

Burglar 3 9 0 Mr A. E. Oppenheimer John & Thady Gosden

Canberra Legend (IRE) 3 9 0 Mr Boniface Ho Ka Kui James Ferguson

Cape Bridgewater (IRE) 3 9 0 Mr M. Tabor Aidan O’Brien Ireland

Catani Gardens (IRE) 3 9 0 Mr Lloyd J. Williams Joseph Patrick O’Brien Ireland

Chindwin 3 9 0 Mr K. Balasuriya Sylvester Kirk

Circle of Fire 3 9 0 HM The King & HM The Queen Consort Sir Michael Stoute

Covent Garden (IRE) 3 9 0 Westerberg/Mrs J Magnier/M Tabor/D Smith Aidan O’Brien Ireland

Crystal Mariner (IRE) 3 9 0 Mr Robert Ng Sir Michael Stoute

Deakin (FR) 3 9 0 O.T.I. Racing Joseph Patrick O’Brien Ireland

Denmark 3 9 0 Mrs John Magnier Aidan O’Brien Ireland

Desert Hero 3 9 0 HM The King & HM The Queen Consort William Haggas

Epictetus (IRE) 3 9 0 Mr George Strawbridge John & Thady Gosden

Espionage (IRE) 3 9 0 Mr M. Tabor Aidan O’Brien Ireland

Gooloogong (IRE) 3 9 0 Mr Derrick Smith Aidan O’Brien Ireland

Greenland (IRE) 3 9 0 Westerberg Ireland Aidan O’Brien Ireland

Gulf of Mexico (IRE) 3 9 0 M Tabor/D Smith/Mrs J Magnier/Westerberg Aidan O’Brien Ireland

Hans Andersen 3 9 0 Westerberg/Mrs J Magnier/M Tabor/D Smith Aidan O’Brien Ireland

Hiawatha (IRE) 3 9 0 Westerberg Ireland Aidan O’Brien Ireland

Hippodrome (IRE) 3 9 0 Mrs John Magnier Aidan O’Brien Ireland

Humanity (IRE) 3 9 0 Qatar Racing Limited John & Thady Gosden

Hurst Park (IRE) 3 9 0 Westerberg Ireland Aidan O’Brien Ireland

Hutton (IRE) 3 9 0 Teme Valley Joseph Patrick O’Brien Ireland

Indemnity (IRE) 3 9 0 Highclere – George Bernard Shaw Roger Varian

Jeff Koons (IRE) 3 9 0 White Birch Farm SC John & Thady Gosden

King of Steel (USA) 3 9 0 Amo Racing Limited Roger Varian

Legacy Power 3 9 0 King Power Racing Co Ltd Andrew Balding

Lieber Power 3 9 0 King Power Racing Co Ltd Andrew Balding

Like A Tiger 3 9 0 NAS Syndicate II, Castledown & L Lynam James Ferguson

Lion Tamer 3 9 0 Qatar Racing Limited John & Thady Gosden

Londoner (IRE) 3 9 0 Mr M. Tabor Aidan O’Brien Ireland

Lunatick 3 9 0 Martin Hughes & Michael Kerr-Dineen Hughie Morrison

Mahboob (IRE) 3 9 0 Shadwell Estate Company Ltd John & Thady Gosden

Medieval Gold 3 9 0 Teme Valley & Rebecca Philipps William Haggas

Middle Earth 3 9 0 Qatar Racing Limited John & Thady Gosden

Milwaukee (USA) 3 9 0 Mr Derrick Smith Aidan O’Brien Ireland

Mister Mister (GER) 3 9 0 RectoryRdh’dingsltd/Mr & Mrs O’Brien Joseph Patrick O’Brien Ireland

Modesty (IRE) 3 9 0 Aquis Farm & Manton Park Freddie & Martyn Meade

Mohawk Chief (USA) 3 9 0 Mr Derrick Smith Aidan O’Brien Ireland

Mr Buster (IRE) 3 9 0 Valmont Ralph Beckett

Mr Mistoffelees (IRE) 3 9 0 One More Moment of Madness Hughie Morrison

Naqeeb (IRE) 3 9 0 Shadwell Estate Company Ltd William Haggas

Nation’s Call (IRE) 3 9 0 Moyglare Stud Farms Ltd D. K. Weld Ireland

Nazymbek (FR) 3 9 0 Mr Nurlan Bizakov Roger Varian

Ndaawi 3 9 0 Mr Sultan Ali Andrew Balding

Paddington 3 9 0 Westerberg Ireland Aidan O’Brien Ireland

Peking Opera (IRE) 3 9 0 Mr Derrick Smith Aidan O’Brien Ireland

Prague (IRE) 3 9 0 Mr Derrick Smith Aidan O’Brien Ireland

Prince Maxi (IRE) 3 9 0 Amo Racing Limited Richard Hannon

Proud And Regal (IRE) 3 9 0 Mr M. Tabor Donnacha Aidan O’Brien Ireland

Rogue Lion 3 9 0 The Rogues Gallery Tom Clover

Salt Bay (GER) 3 9 0 Valmont Ralph Beckett

San Antonio (IRE) 3 9 0 Mrs John Magnier Aidan O’Brien Ireland

Shadow of War 3 9 0 Qatar Racing Ltd & Ms Rachel D.S.Hood John & Thady Gosden

Slipofthepen 3 9 0 HM The King & HM The Queen Consort John & Thady Gosden

Talisman 3 9 0 Mrs J. Wood Richard Hannon

The Black Tiger (USA) 3 9 0 M Tabor/D Smith/Mrs J Magnier/Westerberg Aidan O’Brien Ireland

The Foxes (IRE) 3 9 0 King Power Racing Co Ltd Andrew Balding

The Prairie (IRE) 3 9 0 Mrs John Magnier Aidan O’Brien Ireland

Time Tells All (IRE) 3 9 0 Moyglare Stud Farms Ltd D. K. Weld Ireland

Tony Montana 3 9 0 Amo Racing Limited John & Thady Gosden

Torito 3 9 0 Mr George Strawbridge John & Thady Gosden

Tower of London (IRE) 3 9 0 Mrs John Magnier Aidan O’Brien Ireland

Unlimited (IRE) 3 9 0 M M Stables William Haggas

Victoria Road (IRE) 3 9 0 Mr Derrick Smith Aidan O’Brien Ireland

Village Legend (IRE) 3 9 0 Mr Boniface Ho Ka Kui James Ferguson

Waipiro (IRE) 3 9 0 Mr P. K. Siu Ed Walker

Young Ireland (IRE) 3 9 0 Mrs J. S. Bolger J. S. Bolger Ireland

Youth’s Voice 3 9 0 Ahmad Al Shaikh Owen Burrows

Beccara Rose (IRE) 3 8 11 Mr P Hickman and Mr D King Charlie Fellowes

83 entries remain following March 7 scratchings deadline

45 Irish-trained