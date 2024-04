Irish Runners Dominate Latest Entries for QIPCO Guineas

The latest entries for the QIPCO 2000 and 1000 Guineas Stakes at Newmarket highlight the strong presence of Irish-trained runners. Following today’s scratchings deadline, there remain 21 entries in the 2000 Guineas with five Irish-trained horses, while the 1000 Guineas includes 27 entries, featuring ten Irish-trained runners.

Notable entries in the 2000 Guineas include heavy odds on favorite City of Troy, Diego Velazquez, Henry Longfellow, and River Tiber, all trained by the renowned Aidan O’Brien.

In the 1000 Guineas, notable Irish-trained entries such as Ylang Ylang, Brilliant, Buttons, Content, and Everlasting also hail from O’Brien’s stables, promising a strong showing from Ireland.

3.35pm, Saturday 4th May

Al Musmak (IRE) 3 9 2 Sheikh Abdullah Almalek Alsabah Roger Varian

Alyanaabi (IRE) 3 9 2 Shadwell Estate Company Ltd Owen Burrows

Ancient Wisdom (FR) 3 9 2 Godolphin Charlie Appleby

Ballymount Boy (IRE) 3 9 2 Wathnan Racing Adrian Keatley

Bucanero Fuerte 3 9 2 AMO Racing Limited/Giselle De Aguiar Adrian Murray Ireland

City of Troy (USA) 3 9 2 Mrs John Magnier,Mr M.Tabor & Mr D.Smith Aidan O’Brien Ireland

Dancing Gemini (IRE) 3 9 2 Fishdance Ltd Roger Teal

Diego Velazquez (IRE) 3 9 2 Smith,Magnier,Tabor,Westerberg,Brant Aidan O’Brien Ireland

Eben Shaddad (USA) 3 9 2 HRH Prince Faisal Bin Khaled & Najd Stud John & Thady Gosden

Ghostwriter (IRE) 3 9 2 Mr J. C. Smith Clive Cox

Haatem (IRE) 3 9 2 Sheikh Abdullah Almalek Alsabah Richard Hannon

Henry Longfellow (IRE) 3 9 2 Mr M. Tabor, D. Smith & Mrs John Magnier Aidan O’Brien Ireland

Iberian (IRE) 3 9 2 Teme Valley & Ballylinch Stud Charles Hills

Inisherin 3 9 2 Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum Kevin Ryan

Night Raider (IRE) 3 9 2 Clipper K. R. Burke

Notable Speech 3 9 2 Godolphin Charlie Appleby

River Tiber (IRE) 3 9 2 Tabor/Smith/Magnier/Westerberg/Brant Aidan O’Brien Ireland

Rosallion (IRE) 3 9 2 Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum Richard Hannon

Sayedaty Sadaty (IRE) 3 9 2 Ahmad Al Shaikh Andrew Balding

Task Force 3 9 2 Juddmonte Ralph Beckett

Ten Bob Tony (IRE) 3 9 2 TBT Racing Limited Ed Walker

21 entries remain after April 23rd scratchings deadline

5 Irish-trained

QIPCO 1000 Guineas Stakes (Group 1) (British Champions Series) 1m

3:40pm, Sunday 5th May

Brilliant (IRE) 3 9 2 D.Smith,Mrs J.Magnier,M.Tabor,Westerberg Aidan O’Brien Ireland

Buttons (IRE) 3 9 2 Westerberg/Mrs J Magnier/M Tabor/D Smith Aidan O’Brien Ireland

Cinderella’s Dream 3 9 2 Godolphin Charlie Appleby

Content (IRE) 3 9 2 Westerberg/Mrs J Magnier/M Tabor/D Smith Aidan O’Brien Ireland

Dance Sequence 3 9 2 Godolphin Charlie Appleby

Darnation (IRE) 3 9 2 Newtown Anner Stud Farm K. R. Burke

Elmalka 3 9 2 Sheikh Ahmed Al Maktoum Roger Varian

Everlasting (IRE) 3 9 2 M Tabor/D Smith/Mrs J Magnier/Westerberg Aidan O’Brien Ireland

Fallen Angel 3 9 2 Clipper K. R. Burke

Finsceal Luas (IRE) 3 9 2 Mr Michael A Ryan J. S. Bolger Ireland

Kitty Rose 3 9 2 Mr Tim Porter Mick Price and Michael Kent Jr Australia

Lunar Eclipse (IRE) 3 9 2 Sheikh Juma Dalmook Al Maktoum David Simcock

Manhattan Dreamer (USA) 3 9 2 Amo Racing Limited Adrian Murray Ireland

One Look (IRE) 3 9 2 Connolly Racing Syndicate P. Twomey Ireland

Persian Dreamer (USA) 3 9 2 Amo Racing Limited Dominic Ffrench Davis

Porta Fortuna (IRE) 3 9 2 Medallion/S Weston/B Fowler/Reeves T’Bs Donnacha Aidan O’Brien Ireland

Purple Lily (IRE) 3 9 2 Zinlo Syndicate P. Twomey Ireland

Ramatuelle (USA) 3 9 2 Infinity 9 Horses/C. W. Knok Christopher Head France

Regal Jubilee 3 9 2 Cheveley Park Stud John & Thady Gosden

Rolica (IRE) 3 9 2 Mr P. W. Harris Jane Chapple-Hyam

Sacred Angel (IRE) 3 9 2 Mr Nurlan Bizakov Charlie Johnston

See The Fire 3 9 2 Mr J. C. Smith Andrew Balding

Star Music 3 9 2 Mr Jaber Abdullah Richard Hughes

Star Style 3 9 2 Mrs J. Wood Richard Hannon

Tamfana (GER) 3 9 2 Quantum Leap Racing VIII & Friends David Menuisier

True Cyan (IRE) 3 9 2 KHK Racing Roger Varian

Ylang Ylang 3 9 2 Magnier,Tabor,Smith,Brant,Westerberg Aidan O’Brien Ireland

27 entries remain after April 23rd scratchings deadline

10 Irish-trained

1 French-trained

1 Australian-trained

