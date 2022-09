List of Rugby Referees and TMOs for this weeks URC matches

15,009 total views, 1,336 views today

The list of referees and TMO’s for this weeks first round of United Rugby Championship have been confirmed and are available alongside TV listings below.

FRIDAY, SEPTEMBER 16





Benetton v Glasgow Warriors

Stadio Monigo, Treviso – KO 17.30 IRE & UK / 18.30 ITA & SA

Referee: Frank Murphy (IRFU, 64th league game)

AR 1: Federico Vedovelli (FIR) AR 2: Manuel Bottino (FIR)

TMO: Brian McNeice (IRFU)

Live on: Premier Sports, SuperSport & URC.tv

SATURDAY, SEPTEMBER 17

Zebre Parma v Leinster

Stadio Lanfranchi, Parma – KO 13.00 IRE & UK / 14.00 ITA & SA

Referee: Ben Blain (SRU, 21st league game)

AR 1: Federico Boraso (FIR) AR 2: Dario Merli (FIR)

TMO: Andrew McMenemy (SRU)

Live on: RTÉ, Premier Sports, SuperSport & URC.tv

Emirates Lions v Vodacom Bulls

Emirates Airline Park, Johannesburg – KO 15.05 IRE & UK / 16.05 ITA & SA

Referee: AJ Jacobs (SARU, 10th league game)

AR 1: Cwengile Jadezweni (SARU) AR 2: Griffin Colby (SARU)

TMO: Marius van der Westhuisen (SARU)

Live on: SuperSport, Premier Sports & URC.tv

Cardiff Rugby v Munster

Cardiff Arms Park, Cardiff – KO 15.05 IRE & UK / 16.05 ITA & SA

Referee: Mike Adamson (SRU, 63rd league game)

AR 1: Ben Breakspear (WRU) AR 2: Mike English (WRU)

TMO: Sam Grove-White (SRU)

Live on: BBC Wales, RTÉ, Premier Sports, SuperSport & URC.tv

Scarlets v Ospreys

Parc y Scarlets, Llanelli – KO 17.15 IRE & UK / 18.15 ITA & SA

Referee: Adam Jones (WRU, 22nd league game)

AR 1: Simon Rees (WRU) AR 2: Wayne Davies (WRU)

TMO: Sean Brickell (WRU)

Live on: Premier Sports, SuperSport & URC.tv

Edinburgh Rugby v Dragons RFC

DAM Health Stadium, Edinburgh – KO 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA

Referee: Andrea Piardi (FIR, 25th league game)

AR 1: David Sutherland (SRU) AR 2: Michael Todd (SRU)

TMO: Stefano Penne (FIR)

Live on: Premier Sports, S4C, SuperSport & URC.tv

Ulster v Connacht

Kingspan Stadium, Belfast – KO 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA & SA

Referee: Eoghan Cross (IRFU, 2nd league game)

AR 1: Chris Busby (IRFU) AR 2: Andrew Cole (IRFU)

TMO: Leo Colgan (IRFU)

Live on: BBC NI, TG4, Premier Sports, SuperSport & URC.tv

