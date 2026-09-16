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GAA Fixtures 2026 – Munster & Leinster Hurling & Gaelic Football

JoeNa Connacht
By JoeNa Connacht
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GAA Fixtures 2026 – We have the start times for Dublin, Cork, Galway etc in the Connacht, Leinster, Munster, and Ulster Gaelic Football & Hurling

New GAA Rules Explained

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Football & Hurling • 17–20 September 2026



🏐 Football

Friday 18 September

Cavan
8:00pm
Killygarry GAA Club v Cuchulainn

Dublin
7:30pm
Raheny v Lucan Sarsfields

Kildare
8:00pm
Allenwood v Johnstownbridge
8:00pm
Celbridge v Clane

Longford
8:00pm
Carrickedmond v Mullinalaghta St Columba’s

Mayo
8:00pm
Balla v Mayo Gaels

Meath
8:00pm
Kilbride v Na Fianna
8:00pm
Simonstown Gaels v Seneschalstown

Roscommon
8:00pm
Clann na nGael v St Faithleach’s
8:00pm
Strokestown v Castlerea St Kevin’s

Saturday 19 September

Cavan
6:45pm
Kingscourt Stars v Cavan Gaels
5:00pm
Ballyhaise v Laragh United

Clare
3:00pm
Kildysart v Lissycasey
5:00pm
St Joseph’s Miltown v Ennistymon

Dublin
4:00pm
St Oliver Plunketts ER v Whitehall Colmcille
3:30pm
Kilmacud Crokes v Castleknock
5:30pm
Ballyboden St Enda’s v Clontarf

Kildare
3:00pm
Maynooth v Sarsfields
3:00pm
Caragh v Carbury
4:45pm
Eadestown v Moorefield
4:45pm
Clogherinkoe v Naas

Leitrim
3:30pm
Aughawillan v Glencar-Manorhamilton

Mayo
4:30pm
Aghamore GAA v Castlebar Mitchels
3:30pm
Claremorris v Béal an Mhuirthead
7:30pm
Garrymore v Crossmolina Deel Rovers
4:00pm
Ballaghaderreen v Charlestown Sarsfields

Meath
3:00pm
Bhulf Tón CLG v Rathkenny
4:30pm
Donaghmore/Ashbourne v Trim

Roscommon
3:30pm
Padraig Pearses GAA v St Michael Glaveys
4:30pm
St Brigids v Roscommon Gaels

Tipperary
2:00pm
Ballyporeen v Grangemockler Ballyneale
4:00pm
Moyle Rovers v Ardfinnan

Waterford
7:30pm
The Nire v Gaultier
3:30pm
Rathgormack v Abbeyside/Ballinacourty

Wexford
5:30pm
Kilanerin v St Mogue’s Fethard
7:15pm
Gusserane O’Rahilly’s v St Martin’s

Sunday 20 September

Cavan
12:30pm
Arva v Castlerahan
7:00pm
Gowna v Ramor United GFC
3:45pm
Crosserlough v Mullahoran GFC

Clare
2:00pm
Kilmurry Ibrickane v Doonbeg
4:30pm
Éire Óg v St Joseph’s Doora Barefield
1:00pm
Cratloe v St Breckans

Dublin
2:00pm
Cuala v Skerries Harps
4:00pm
Thomas Davis v Ballymun Kickhams

Kerry
3:00pm
Dr Crokes v Rathmore
4:00pm
West Kerry v St Brendans Board
1:00pm
St Kieran’s v South Kerry
1:45pm
Mid Kerry v North Kerry

Kildare
5:00pm
Athy v Raheens
5:00pm
Kilcock v Sallins

Mayo
1:00pm
Breaffy v Westport GAA

Meath
1:30pm
Ratoath v Dunshaughlin
3:30pm
Summerhill v St Colmcille’s

Monaghan
2:00pm
Scotstown v Inniskeen
2:00pm
Clontibret v Gael Truicha
2:00pm
Castleblayney v Cremartin

Roscommon
1:30pm
Oran v Boyle

Tipperary
3:00pm
JK Brackens v Loughmore-Castleiney

Waterford
2:00pm
An Rinn v Kilrossanty
3:45pm
Roanmore v Stradbally

Wexford
3:00pm
Castletown v Crossabeg-Ballymurn
4:45pm
Shelmaliers v Sarsfields



🥎 Hurling

Thursday 17 September
Limerick
8:00pm
Kilmallock v Monaleen
8:00pm
Ballybrown v Na Piarsaigh
8:00pm
Ahane v Doon
6:15pm
Adare v Newcastle West
6:15pm
Garryspillane v Mungret St Paul’s
6:15pm
Kildimo/Pallaskenry v Patrickswell

Saturday 19 September
Donegal
5:00pm
Naomh Adhamhnáin v Setanta Iomána
Galway
3:00pm
Loughrea v Castlegar
4:45pm
St Thomas’ GAA Club v Gort Inse Guaire
Kilkenny
2:00pm
Glenmore v Dicksboro
12:00pm
Clara v Erin’s Own
Laois
2:15pm
Rosenallis v Abbeyleix St Lazarian’s
Wicklow
5:00pm
Bray Emmets GAA Club v Emmet Carn An Bhua

Sunday 20 September

Cork
1:30pm
Charleville v Glen Rovers
2:00pm
Éire Óg v Douglas
3:30pm
Kanturk v Sarsfields
4:30pm
Imokilly v St Finbarrs

Galway
3:00pm
Turloughmore v Liam Mellows
4:45pm
Craughwell GAA Club v Ardrahan
12:30pm
Killimordaly v Moycullen
2:00pm
Cappataggle v Oranmore-Maree

Kilkenny
2:30pm
Tullaroan v Mullinavat
4:30pm
Bennettsbridge v Danesfort

Laois
4:00pm
The Harps v Borris in Ossory Kilcotton
12:00pm
Baile na Coille CLG v Ballyfin CLG

Westmeath
5:00pm
Fr Daltons v Clonkill
5:00pm
Lough Lene Gaels v Raharney
5:00pm
Castletown Geoghegan v Delvin

Wicklow
4:00pm
Glenealy v St Patrick’s GAA Club Wicklow

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JoeNa Connacht
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