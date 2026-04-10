GAA Championship 2026 team news: Full panels named for opening weekend
The 2026 GAA Championship gets underway this weekend with a packed programme of football and hurling action, and official panels have now been confirmed across the major ties.
Supporters will get their first proper look at county selections in the Connacht, Leinster, Munster and Ulster senior football championships, while the Christy Ring Cup, Nickey Rackard Cup and Lory Meagher Cup also begin with several intriguing match-ups.
Below is the full team news from the opening weekend, with each county’s named 26-man panel listed in match-by-match format.
Connacht Senior Football Championship
London v Mayo
London
- Andrew Walsh
- Daire Rooney
- Matt Moynahan
- Sean O’Donoghue
- Ciaran McKeon
- Conal Gallagher
- Conor O’Donohue
- Liam Gallagher
- Daniel Clarke
- Josh Obahor
- James Davis
- Kristian Healy
- Micheal O’Reilly
- Shay Rafter
- Joe McGill
- Cormac McConnell
- Conor Redican
- Ciaran Gaughan
- Nathan Feeney
- Shaun Wogan
- Liam Crowley
- Conor Goggin
- Marc Friel
- Stephen Henry
- Liam Murphy
- Finbarr Crowley
Mayo
- Rob Hennelly
- Jack Coyne
- Rory Brickenden
- Fenton Kelly
- Sam Callinan
- Michael Plunkett
- Paddy Durcan
- Bob Tuohy
- David McBrien
- Jack Carney
- Ryan O Donoghue
- Hugh O Loughlin
- Cian McHale
- Aidan O Shea
- Paul Towey
- Jack Livinstone
- John McMonagle
- Donnacaha McHugh
- Stephen Coen
- Sean Morahan
- Jordan Flynn
- Conal Dawson
- Fergal Boland
- Diarmuid O Connor
- Tommy Conroy
- Cillian O Connor
Sligo v Leitrim
Sligo
- Aidan Devaney
- Tommy Ross
- Conor Sheridan
- Luke Casserly
- Canice Mulligan
- Jack Lavin
- Paul Kilcoyne
- Darragh Cummins
- Luke Towey
- Lee Deignan
- Alan McLoughlin
- Cian Lally
- Joshua Flynn
- Niall Murphy
- Shane Deignan
- Keelan Harte
- Paul McNamara
- Michael Lavin
- Rossa Sloyan
- Daire O’Boyle
- Gavin Gorman
- Conor Johnston
- Kyle Cawley
- David Quinn
- James Donlon
- Pat Spillane
Leitrim
- Killian Gaffey
- Cillian McGloin
- Conor Reynolds
- Seán Harkin
- Eoin McLoughlin
- Mark Diffley
- Keith Keegan
- Conor Quinn
- Barry McNulty
- Fergal McLoughlin
- Riordan O’Rourke
- Tom Prior
- Ryan O’Rourke
- Gavin Reynolds
- Ben Guckian
- Daire O’Shea
- Eanna McNamara
- Kieran Clancy
- James Rooney
- Peter Prior
- Michael Mc Kiernan
- Oisín McLoughlin
- Paul Honeyman
- Jack Kelly
- Tom Plunkett
- Ruairi O’Rourke
New York v Roscommon
New York
- Joey Grace
- Tadhg O’Riordan
- Sean Wilson
- Cian O’Dea
- Jack Foley
- Matthew Queenan
- Rob Wharton
- Eoghan McElliott
- Conall Kennedy
- Donal Hunt
- Frank O’Reilly
- Tiarnan Mathers
- Conor Keenan
- Jack McKenna
- Killian Butler
- Ryan Corrigan
- Shane Brosnan
- Adam Loughlin Stones
- Oisin Mathers
- David Naughten
- Jack Healy
- Jack Kennedy
- Mick Argue
- Noel Hatton
- James Walsh
- Jack Savage
Roscommon
- Conor Carroll
- Patrick Gavin
- Caelim Keogh
- Eoin McCormack
- Eoin Ward
- Ronan Daly
- Senan Lambe
- Keith Doyle
- Conor Ryan
- Dylan Ruane
- Enda Smith
- Darragh Heneghan
- Diarmuid Murtagh
- Daire Cregg
- Robert Heneghan
- Aaron Brady
- Niall Higgins
- Colm Neary
- Robbie Dolan
- Shane Cunnane
- Jack Duggan
- Paul Carey
- Ben O’Carroll
- Conor Hand
- Eoin Colleran
- Ciaran Lennon
Leinster Senior Football Championship
Offaly v Laois
Offaly
- Conor Melia
- Shane O’Toole Greene
- David Dempsey
- Lee Pearson
- Cormac Egan
- Diarmuid Egan
- Daire McDaid
- Jack McEvoy
- Jordan Hayes
- Marcas Dalton
- Keith O’Neill
- Rory Egan
- Dylan Hyland
- Shane Tierney
- Darragh Flynn
- Sean O’Toole
- Aidan Bracken
- Conor Dunican
- Nathan Poland
- Kyle Higgins
- Jack Bryant
- Eoin Sawyer
- Harry Plunkett
- Sean Conway
- Eoin Dunne
- Cathal Ryan
Laois
- Killian Roche
- Jack Lacey
- Trevor Collins
- Alex Mohan
- Pa Kirwan
- Aaron McEvoy
- Simon Fingleton
- Ciaran Burke
- Conor Heffernan
- Kevin Swayne
- Ronan Coffey
- Patrick O’Sullivan
- Brian Byrne
- Daragh Galvin
- Evan O’Carroll
- Matthew Byron
- Darren Brennan
- Killian Byrne
- Niall Corbet
- Jake Darcy
- Ben Dempsey
- Mikie Dempsey
- Paul Kingston
- Rioghan Murphy
- Cian Nolan
- Robert Tyrrell
Carlow v Wicklow
Carlow
- Ben McCarron
- Colin Byrne
- Niall Roche
- Paddy McDonnell
- John Phiri
- Dara Curran
- Padraig Bolger
- Mark Furey
- Conor Doyle
- Lee Walker
- Colm Hulton
- Mikey Bambrick
- Liam Gavin
- Christopher Blake
- Sean Murphy
- Johnny Furey
- Lee Moore
- John Murphy
- Tadgh Roche
- Ross Dunphy
- Adam Burgess
- Kyle Nolan
- Jamie Clarke
- Kevin Murphy
- Eoghan Ruth
- Aaron Amond
Wicklow
- Mark Jackson
- Tom Moran
- Conall Ó Gallchobhair
- Gavin Fogarty
- Cian Deering
- Matt Nolan
- Jonathan Carlin
- Dean Healy
- Jack Hardy
- Joe Prendergast
- Padraig O Toole
- Christopher O Brien
- Oisin Mc Graynor
- Kevin Quinn
- Eoin Darcy
- Cathal Fitzgerald
- Brian Bohan
- Jack Kirwan
- Cathal Baker
- Mark Kenny
- Conor Fee
- Jacques Mc Call
- Liam O Neill
- Eoin Murtagh
- Sean Murphy
- John Paul Nolan
Longford v Westmeath
Longford
- Eoin McGuinness
- Patrick Fox
- Ryan Moffett
- Bryan Masterson
- Peter Lynn
- Ronan Sweeney
- Dessie Reynolds
- Liam Glennon
- Oisin O’Toole
- James Moran
- Matthew Carey
- Daniel Reynolds
- Dylan Farrell
- Joseph Hagan
- Oran Kenny
- Mícheál Hughes
- Cian Brady
- Aaron Farrell
- Niall Farrelly
- Iarla O’Sullivan
- Matthew Flynn
- Paddy Moran
- Conor Smith
- Aidan McGuire
- Caolán Lynch
- Gavin Farrelly
Westmeath
- Jason Daly
- Daniel Scahill
- Charlie Drumm
- Tadhg Baker
- Ronan Wallace
- Shane Allen
- Matthew Whittaker
- Brían Cooney
- Ray Connellan
- Kevin O’Sullivan
- Sam McCartan
- Conor Dillon
- Tom Molloy
- Luke Loughlin
- Brandon Kelly
- Jack Connaughton
- Adam Treanor
- Shane Corcoran
- Robbie Forde
- Senan Baker
- Devin Hill
- Shane Ormsby
- Danny McCartan
- Eoghan McCabe
- Jack Duncan
- TJ Cox
Munster Senior Football Championship
Cork v Limerick
Cork
- Micheál Aodh Martin
- Maurice Shanley
- Daniel O’Mahony
- Seán Meehan
- Brian O’Driscoll
- Tommy Walsh
- Luke Fahy
- Colm O’Callaghan
- Ian Maguire
- Paul Walsh
- Mark Cronin
- Seán McDonnell
- Chris Óg Jones
- Dara Sheedy
- Steven Sherlock
- Patrick Doyle
- Tomas O’Mahony
- Rory Maguire
- Darragh Cashman
- Seán Walsh
- Conor Cahalane
- David Buckley
- Ruairi Deane
- Eoghan McSweeney
- Conor Corbett
- Brian Hurley
Limerick
- Jeffrey Alfred
- Sean Kilbridge
- Cormac Woulfe
- Diarmuid Buckley
- Barry Coleman
- Killian Ryan
- Tony McCarthy
- Eliah Riordan
- Jack McCarthy
- Rory O Brien
- Cillian Fahy
- Paul Maher
- Robbie Childs
- James Naughton
- Danny Neville
- Ronan McElligott
- Darren O Doherty
- Oran Collins
- Oisín Moss
- Lee Woulfe
- Mark McCarthy
- Colm McSweeney
- Josh Dineen
- Zach McCarthy
- Shane Cross
- Peter Nash
Waterford v Tipperary
Waterford
- Simon Burns
- Tommy Martin
- Billy Hynes
- Conor Ó Cuirrín
- Glen Power
- Adam Crawford
- Conor Murray
- Michael O’Brien
- Michael Curry
- Donal Fitzgerald
- Aaron Ryan
- Liam Mulligan
- Dermot Ryan
- Stephen Curry
- Alan Dunwoody
- Paudie Hunt
- Darach Ó Cathasaigh
- Adam Murray
- Darragh Walsh
- Caoimhín Walsh
- Cian Kiely
- Kyle Flynn
- Conor Keating
- Colin Foley
- Conor Fennell
- David Butler
Tipperary
- Shane Garland
- Jack O’Neill
- Eoin O’Connell
- Manus McFadden
- Kieran Costello
- James Morris
- Charlie King
- Joe Higgins
- Paudie Feehan
- Eoin Craddock
- Michéal Freaney
- Killian Butler
- Cian Smith
- Sean O’Connor
- Daithi Hogan
- Robbie McGrath
- Darragh Brennan
- Mark Corcoran
- Paddy Creedon
- Michael Lowry
- JP Mboka Tansia
- Emmet Moloney
- Darragh O’Connor
- Paddy O’Keeffe
- Mark Russell
- Mark Stokes
Ulster Senior Football Championship
Armagh v Tyrone
Armagh
- Blaine Hughes
- Peter McGrane
- Aaron McKay
- Paddy Burns
- Ross McQuillan
- Gareth Murphy
- Jarly Og Burns
- Tiernan Kelly
- Ben Crealey
- Greg McCabe
- Darragh McMullan
- Tomas McCormack
- Cian McConville
- Jason Duffy
- Oisin Conaty
- Ethan Rafferty
- Barry McCambridge
- Joe McElroy
- Ryan Duffy
- Callum O’Neill
- Daniel Magee
- Conor Turbitt
- Oisin O’Neill
- Fergal O’Brien
- Rory Grugan
- Andrew Murnin
Tyrone
- Niall Morgan
- Cormac Quinn
- Peter Teague
- Niall Devlin
- Frank Burns
- Joey Clarke
- Michael McKernan
- Brian Kennedy
- Conn Kilpatrick
- Seanie O’Donnell
- Ronan Cassidy
- Ben McDonnell
- Darren McCurry
- Mattie Donnelly
- Daragh Canavan
- Oisin O’Kane
- Michael Rafferty
- Aidan Clarke
- Ben Cullen
- Kieran McGeary
- Dalaigh Jones
- Aodhan Donaghy
- Ciaran Daly
- Lorcan McGarrity
- Eoin McElholm
- Ethan Jordan
Christy Ring Cup
Meath v Kerry
Meath
- Gavin King
- Jarlath Ennis
- Seán Geraghty
- Lorcan O’Connor
- Eoin Donegan
- Daire Shine
- Noah Conroy
- Simon Ennis
- Joey Cole
- Lorcan Byrne
- Padraig O’Hanrahan
- Tom Shine
- Mikey Cole
- Darren O’Higgins
- Mark Leavy
- Philip O’Brien
- Anthony Healy
- Cathal Barron
- Darragh Heffernan
- Fergal Flynn
- Jack Walsh
- Kevin Mulligan
- Kyle Donnelly
- Kyle Ennis
- Seán Coloe
- Seán Doyle
Kerry
- Conor Bohane
- Eric Leen
- Sean McGrath
- Kyle O’Connor
- James O’Connor
- Jason Diggins
- Michael Leane
- Kevin Goulding
- Evan Murphy
- Jordan Brick
- Ronan Walsh
- Tom Doyle
- Liam Óg O’Connor
- Padraig Boyle
- Hugh Lenihan
- Diarmuid Quirke
- Michael Slattery
- Dara Kearney
- Adam Segal
- Darragh Slattery
- Seamie Foran
- Luke Rochford
- Keith Carmody
- Cillian Litchfield
- Niall O’Mahony
- Gavin Dooley
Donegal v Wicklow
Donegal
- Luke White
- Oisin Kelly
- Ciaran Bradley
- Steven McBride
- Conor O Grady
- Kevin Kealy
- Gavin Browne
- Danny Cullen
- Brian Mcintyre
- Liam Mc Kinney
- Ronan McDermott
- Peter Kelly
- Declan Coulter
- Richie Ryan
- Josh Cronolly McGee
- Dylan Lafferty
- John Kealy
- Dan Donnelly
- Ryan Hilferty
- Ruairi Campbell
- Conor Diver
- Caolan O’Neill
- Gerard Gilmore
- Kieran Brady
- Sean Halvey
- Sean Ward
Wicklow
- Conor Mc Nally
- Ben Kearney
- Byran Kearney
- Ian Clancy
- Padraig Doran
- John Henderson
- James Boland
- Tommy Collins
- Sam O’Dowd
- Andrew Kavanagh
- Jack Phelan
- Luke Evans
- Fionn Darcy
- Padraig Doyle
- Seanie Germaine
- Meithéal Cleary
- Emmet Blanchfield
- Conall Byrne
- Kenneth Cullen
- Dylan Byrne
- Andrew Lynch
- Brandon Ryan
- Jack Doyle
- Willie Cash
- Luke Byrne
- Adam O Leary
Derry v Roscommon
Derry
- Sean Kelly
- Jamie Lee McGlade
- Patrick Turner
- Cathair McGilligan
- Conor Coyle
- Meehaul McGrath
- Eamon Cassidy
- Eamon Conway
- Thomas Brady
- Darragh McGilligan
- Fintan Bradley
- Joseph Mulholland
- Cormac O’Doherty
- Shea Cassidy
- Deaghlan Foley
- Eoin Mullholland
- Eunan Boylan
- Sean Quinn
- Conor McGurk
- Connor Melaugh
- Michael Lynch
- Tiernan Melaugh
- Andy McBride
- Ryan McGarvey
- Ruairi Biggs
- Eoin Scullion
Roscommon
- Enda Lawless
- Micheál Hussey
- James Dillon
- Jack Dowling
- Keelan Ryan
- Adam Donnelly
- Darragh Finn
- Tommy Morris
- Ethan Connaughton
- Brian Mannion
- Cian Murray
- Ronan Finn
- Sean Canning
- Jack Donnelly
- Paddy Fallon
- Tim Gilmore
- Conor Mulry
- Conor Morris
- Niall Fleming
- Eamon Mulry
- Jason Martin
- Liam Óg Coyle
- Cian Bowes
- Tommy Fleming
- Karl Feehily
- Brian Lawlor
Nickey Rackard Cup
Armagh v Mayo
Armagh
- Ciarán Duffy
- Stephen O’Keeffe
- Paudie Lappin
- Odhrán Curry
- Tam Lennon
- Barry Shortt
- Caionn Hughes
- Jack Scallon
- Peter McKearney
- Jack Loughran
- Aaron Fox
- Aaron Cullinane
- Dáire Harvey
- Charlie McArdle
- Conor Carabine
- Declan Harris
- Eoin McGuinness
- Dylan McKenna
- Morgan Thomas
- Miceal Rice
- Joe O’Connor
- Marty Moan
- Conor Gormley
- Darren McMullan
- Brian McCann
- Danny Magee
Mayo
- Bobby Douglas
- Alex Evans
- Oisin Greally
- Connor Murray
- Corey Scahill
- David Kenny
- Oisin Ivers
- John Heraty
- Daniel Huane
- Ryan Duffy
-