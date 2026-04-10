GAA Championship 2026 starting team news: Full panels named for opening weekend

By JoeNa Connacht
The 2026 GAA Championship gets underway this weekend with a packed programme of football and hurling action, and official panels have now been confirmed across the major ties.

Supporters will get their first proper look at county selections in the Connacht, Leinster, Munster and Ulster senior football championships, while the Christy Ring Cup, Nickey Rackard Cup and Lory Meagher Cup also begin with several intriguing match-ups.

Below is the full team news from the opening weekend, with each county’s named 26-man panel listed in match-by-match format.

Connacht Senior Football Championship

London v Mayo

London

  1. Andrew Walsh
  2. Daire Rooney
  3. Matt Moynahan
  4. Sean O’Donoghue
  5. Ciaran McKeon
  6. Conal Gallagher
  7. Conor O’Donohue
  8. Liam Gallagher
  9. Daniel Clarke
  10. Josh Obahor
  11. James Davis
  12. Kristian Healy
  13. Micheal O’Reilly
  14. Shay Rafter
  15. Joe McGill
  16. Cormac McConnell
  17. Conor Redican
  18. Ciaran Gaughan
  19. Nathan Feeney
  20. Shaun Wogan
  21. Liam Crowley
  22. Conor Goggin
  23. Marc Friel
  24. Stephen Henry
  25. Liam Murphy
  26. Finbarr Crowley

Mayo

  1. Rob Hennelly
  2. Jack Coyne
  3. Rory Brickenden
  4. Fenton Kelly
  5. Sam Callinan
  6. Michael Plunkett
  7. Paddy Durcan
  8. Bob Tuohy
  9. David McBrien
  10. Jack Carney
  11. Ryan O Donoghue
  12. Hugh O Loughlin
  13. Cian McHale
  14. Aidan O Shea
  15. Paul Towey
  16. Jack Livinstone
  17. John McMonagle
  18. Donnacaha McHugh
  19. Stephen Coen
  20. Sean Morahan
  21. Jordan Flynn
  22. Conal Dawson
  23. Fergal Boland
  24. Diarmuid O Connor
  25. Tommy Conroy
  26. Cillian O Connor

Sligo v Leitrim

Sligo

  1. Aidan Devaney
  2. Tommy Ross
  3. Conor Sheridan
  4. Luke Casserly
  5. Canice Mulligan
  6. Jack Lavin
  7. Paul Kilcoyne
  8. Darragh Cummins
  9. Luke Towey
  10. Lee Deignan
  11. Alan McLoughlin
  12. Cian Lally
  13. Joshua Flynn
  14. Niall Murphy
  15. Shane Deignan
  16. Keelan Harte
  17. Paul McNamara
  18. Michael Lavin
  19. Rossa Sloyan
  20. Daire O’Boyle
  21. Gavin Gorman
  22. Conor Johnston
  23. Kyle Cawley
  24. David Quinn
  25. James Donlon
  26. Pat Spillane

Leitrim

  1. Killian Gaffey
  2. Cillian McGloin
  3. Conor Reynolds
  4. Seán Harkin
  5. Eoin McLoughlin
  6. Mark Diffley
  7. Keith Keegan
  8. Conor Quinn
  9. Barry McNulty
  10. Fergal McLoughlin
  11. Riordan O’Rourke
  12. Tom Prior
  13. Ryan O’Rourke
  14. Gavin Reynolds
  15. Ben Guckian
  16. Daire O’Shea
  17. Eanna McNamara
  18. Kieran Clancy
  19. James Rooney
  20. Peter Prior
  21. Michael Mc Kiernan
  22. Oisín McLoughlin
  23. Paul Honeyman
  24. Jack Kelly
  25. Tom Plunkett
  26. Ruairi O’Rourke

New York v Roscommon

New York

  1. Joey Grace
  2. Tadhg O’Riordan
  3. Sean Wilson
  4. Cian O’Dea
  5. Jack Foley
  6. Matthew Queenan
  7. Rob Wharton
  8. Eoghan McElliott
  9. Conall Kennedy
  10. Donal Hunt
  11. Frank O’Reilly
  12. Tiarnan Mathers
  13. Conor Keenan
  14. Jack McKenna
  15. Killian Butler
  16. Ryan Corrigan
  17. Shane Brosnan
  18. Adam Loughlin Stones
  19. Oisin Mathers
  20. David Naughten
  21. Jack Healy
  22. Jack Kennedy
  23. Mick Argue
  24. Noel Hatton
  25. James Walsh
  26. Jack Savage

Roscommon

  1. Conor Carroll
  2. Patrick Gavin
  3. Caelim Keogh
  4. Eoin McCormack
  5. Eoin Ward
  6. Ronan Daly
  7. Senan Lambe
  8. Keith Doyle
  9. Conor Ryan
  10. Dylan Ruane
  11. Enda Smith
  12. Darragh Heneghan
  13. Diarmuid Murtagh
  14. Daire Cregg
  15. Robert Heneghan
  16. Aaron Brady
  17. Niall Higgins
  18. Colm Neary
  19. Robbie Dolan
  20. Shane Cunnane
  21. Jack Duggan
  22. Paul Carey
  23. Ben O’Carroll
  24. Conor Hand
  25. Eoin Colleran
  26. Ciaran Lennon

Leinster Senior Football Championship

Offaly v Laois

Offaly

  1. Conor Melia
  2. Shane O’Toole Greene
  3. David Dempsey
  4. Lee Pearson
  5. Cormac Egan
  6. Diarmuid Egan
  7. Daire McDaid
  8. Jack McEvoy
  9. Jordan Hayes
  10. Marcas Dalton
  11. Keith O’Neill
  12. Rory Egan
  13. Dylan Hyland
  14. Shane Tierney
  15. Darragh Flynn
  16. Sean O’Toole
  17. Aidan Bracken
  18. Conor Dunican
  19. Nathan Poland
  20. Kyle Higgins
  21. Jack Bryant
  22. Eoin Sawyer
  23. Harry Plunkett
  24. Sean Conway
  25. Eoin Dunne
  26. Cathal Ryan

Laois

  1. Killian Roche
  2. Jack Lacey
  3. Trevor Collins
  4. Alex Mohan
  5. Pa Kirwan
  6. Aaron McEvoy
  7. Simon Fingleton
  8. Ciaran Burke
  9. Conor Heffernan
  10. Kevin Swayne
  11. Ronan Coffey
  12. Patrick O’Sullivan
  13. Brian Byrne
  14. Daragh Galvin
  15. Evan O’Carroll
  16. Matthew Byron
  17. Darren Brennan
  18. Killian Byrne
  19. Niall Corbet
  20. Jake Darcy
  21. Ben Dempsey
  22. Mikie Dempsey
  23. Paul Kingston
  24. Rioghan Murphy
  25. Cian Nolan
  26. Robert Tyrrell

Carlow v Wicklow

Carlow

  1. Ben McCarron
  2. Colin Byrne
  3. Niall Roche
  4. Paddy McDonnell
  5. John Phiri
  6. Dara Curran
  7. Padraig Bolger
  8. Mark Furey
  9. Conor Doyle
  10. Lee Walker
  11. Colm Hulton
  12. Mikey Bambrick
  13. Liam Gavin
  14. Christopher Blake
  15. Sean Murphy
  16. Johnny Furey
  17. Lee Moore
  18. John Murphy
  19. Tadgh Roche
  20. Ross Dunphy
  21. Adam Burgess
  22. Kyle Nolan
  23. Jamie Clarke
  24. Kevin Murphy
  25. Eoghan Ruth
  26. Aaron Amond

Wicklow

  1. Mark Jackson
  2. Tom Moran
  3. Conall Ó Gallchobhair
  4. Gavin Fogarty
  5. Cian Deering
  6. Matt Nolan
  7. Jonathan Carlin
  8. Dean Healy
  9. Jack Hardy
  10. Joe Prendergast
  11. Padraig O Toole
  12. Christopher O Brien
  13. Oisin Mc Graynor
  14. Kevin Quinn
  15. Eoin Darcy
  16. Cathal Fitzgerald
  17. Brian Bohan
  18. Jack Kirwan
  19. Cathal Baker
  20. Mark Kenny
  21. Conor Fee
  22. Jacques Mc Call
  23. Liam O Neill
  24. Eoin Murtagh
  25. Sean Murphy
  26. John Paul Nolan

Longford v Westmeath

Longford

  1. Eoin McGuinness
  2. Patrick Fox
  3. Ryan Moffett
  4. Bryan Masterson
  5. Peter Lynn
  6. Ronan Sweeney
  7. Dessie Reynolds
  8. Liam Glennon
  9. Oisin O’Toole
  10. James Moran
  11. Matthew Carey
  12. Daniel Reynolds
  13. Dylan Farrell
  14. Joseph Hagan
  15. Oran Kenny
  16. Mícheál Hughes
  17. Cian Brady
  18. Aaron Farrell
  19. Niall Farrelly
  20. Iarla O’Sullivan
  21. Matthew Flynn
  22. Paddy Moran
  23. Conor Smith
  24. Aidan McGuire
  25. Caolán Lynch
  26. Gavin Farrelly

Westmeath

  1. Jason Daly
  2. Daniel Scahill
  3. Charlie Drumm
  4. Tadhg Baker
  5. Ronan Wallace
  6. Shane Allen
  7. Matthew Whittaker
  8. Brían Cooney
  9. Ray Connellan
  10. Kevin O’Sullivan
  11. Sam McCartan
  12. Conor Dillon
  13. Tom Molloy
  14. Luke Loughlin
  15. Brandon Kelly
  16. Jack Connaughton
  17. Adam Treanor
  18. Shane Corcoran
  19. Robbie Forde
  20. Senan Baker
  21. Devin Hill
  22. Shane Ormsby
  23. Danny McCartan
  24. Eoghan McCabe
  25. Jack Duncan
  26. TJ Cox

Munster Senior Football Championship

Cork v Limerick

Cork

  1. Micheál Aodh Martin
  2. Maurice Shanley
  3. Daniel O’Mahony
  4. Seán Meehan
  5. Brian O’Driscoll
  6. Tommy Walsh
  7. Luke Fahy
  8. Colm O’Callaghan
  9. Ian Maguire
  10. Paul Walsh
  11. Mark Cronin
  12. Seán McDonnell
  13. Chris Óg Jones
  14. Dara Sheedy
  15. Steven Sherlock
  16. Patrick Doyle
  17. Tomas O’Mahony
  18. Rory Maguire
  19. Darragh Cashman
  20. Seán Walsh
  21. Conor Cahalane
  22. David Buckley
  23. Ruairi Deane
  24. Eoghan McSweeney
  25. Conor Corbett
  26. Brian Hurley

Limerick

  1. Jeffrey Alfred
  2. Sean Kilbridge
  3. Cormac Woulfe
  4. Diarmuid Buckley
  5. Barry Coleman
  6. Killian Ryan
  7. Tony McCarthy
  8. Eliah Riordan
  9. Jack McCarthy
  10. Rory O Brien
  11. Cillian Fahy
  12. Paul Maher
  13. Robbie Childs
  14. James Naughton
  15. Danny Neville
  16. Ronan McElligott
  17. Darren O Doherty
  18. Oran Collins
  19. Oisín Moss
  20. Lee Woulfe
  21. Mark McCarthy
  22. Colm McSweeney
  23. Josh Dineen
  24. Zach McCarthy
  25. Shane Cross
  26. Peter Nash

Waterford v Tipperary

Waterford

  1. Simon Burns
  2. Tommy Martin
  3. Billy Hynes
  4. Conor Ó Cuirrín
  5. Glen Power
  6. Adam Crawford
  7. Conor Murray
  8. Michael O’Brien
  9. Michael Curry
  10. Donal Fitzgerald
  11. Aaron Ryan
  12. Liam Mulligan
  13. Dermot Ryan
  14. Stephen Curry
  15. Alan Dunwoody
  16. Paudie Hunt
  17. Darach Ó Cathasaigh
  18. Adam Murray
  19. Darragh Walsh
  20. Caoimhín Walsh
  21. Cian Kiely
  22. Kyle Flynn
  23. Conor Keating
  24. Colin Foley
  25. Conor Fennell
  26. David Butler

Tipperary

  1. Shane Garland
  2. Jack O’Neill
  3. Eoin O’Connell
  4. Manus McFadden
  5. Kieran Costello
  6. James Morris
  7. Charlie King
  8. Joe Higgins
  9. Paudie Feehan
  10. Eoin Craddock
  11. Michéal Freaney
  12. Killian Butler
  13. Cian Smith
  14. Sean O’Connor
  15. Daithi Hogan
  16. Robbie McGrath
  17. Darragh Brennan
  18. Mark Corcoran
  19. Paddy Creedon
  20. Michael Lowry
  21. JP Mboka Tansia
  22. Emmet Moloney
  23. Darragh O’Connor
  24. Paddy O’Keeffe
  25. Mark Russell
  26. Mark Stokes

Ulster Senior Football Championship

Armagh v Tyrone

Armagh

  1. Blaine Hughes
  2. Peter McGrane
  3. Aaron McKay
  4. Paddy Burns
  5. Ross McQuillan
  6. Gareth Murphy
  7. Jarly Og Burns
  8. Tiernan Kelly
  9. Ben Crealey
  10. Greg McCabe
  11. Darragh McMullan
  12. Tomas McCormack
  13. Cian McConville
  14. Jason Duffy
  15. Oisin Conaty
  16. Ethan Rafferty
  17. Barry McCambridge
  18. Joe McElroy
  19. Ryan Duffy
  20. Callum O’Neill
  21. Daniel Magee
  22. Conor Turbitt
  23. Oisin O’Neill
  24. Fergal O’Brien
  25. Rory Grugan
  26. Andrew Murnin

Tyrone

  1. Niall Morgan
  2. Cormac Quinn
  3. Peter Teague
  4. Niall Devlin
  5. Frank Burns
  6. Joey Clarke
  7. Michael McKernan
  8. Brian Kennedy
  9. Conn Kilpatrick
  10. Seanie O’Donnell
  11. Ronan Cassidy
  12. Ben McDonnell
  13. Darren McCurry
  14. Mattie Donnelly
  15. Daragh Canavan
  16. Oisin O’Kane
  17. Michael Rafferty
  18. Aidan Clarke
  19. Ben Cullen
  20. Kieran McGeary
  21. Dalaigh Jones
  22. Aodhan Donaghy
  23. Ciaran Daly
  24. Lorcan McGarrity
  25. Eoin McElholm
  26. Ethan Jordan

Christy Ring Cup

Meath v Kerry

Meath

  1. Gavin King
  2. Jarlath Ennis
  3. Seán Geraghty
  4. Lorcan O’Connor
  5. Eoin Donegan
  6. Daire Shine
  7. Noah Conroy
  8. Simon Ennis
  9. Joey Cole
  10. Lorcan Byrne
  11. Padraig O’Hanrahan
  12. Tom Shine
  13. Mikey Cole
  14. Darren O’Higgins
  15. Mark Leavy
  16. Philip O’Brien
  17. Anthony Healy
  18. Cathal Barron
  19. Darragh Heffernan
  20. Fergal Flynn
  21. Jack Walsh
  22. Kevin Mulligan
  23. Kyle Donnelly
  24. Kyle Ennis
  25. Seán Coloe
  26. Seán Doyle

Kerry

  1. Conor Bohane
  2. Eric Leen
  3. Sean McGrath
  4. Kyle O’Connor
  5. James O’Connor
  6. Jason Diggins
  7. Michael Leane
  8. Kevin Goulding
  9. Evan Murphy
  10. Jordan Brick
  11. Ronan Walsh
  12. Tom Doyle
  13. Liam Óg O’Connor
  14. Padraig Boyle
  15. Hugh Lenihan
  16. Diarmuid Quirke
  17. Michael Slattery
  18. Dara Kearney
  19. Adam Segal
  20. Darragh Slattery
  21. Seamie Foran
  22. Luke Rochford
  23. Keith Carmody
  24. Cillian Litchfield
  25. Niall O’Mahony
  26. Gavin Dooley

Donegal v Wicklow

Donegal

  1. Luke White
  2. Oisin Kelly
  3. Ciaran Bradley
  4. Steven McBride
  5. Conor O Grady
  6. Kevin Kealy
  7. Gavin Browne
  8. Danny Cullen
  9. Brian Mcintyre
  10. Liam Mc Kinney
  11. Ronan McDermott
  12. Peter Kelly
  13. Declan Coulter
  14. Richie Ryan
  15. Josh Cronolly McGee
  16. Dylan Lafferty
  17. John Kealy
  18. Dan Donnelly
  19. Ryan Hilferty
  20. Ruairi Campbell
  21. Conor Diver
  22. Caolan O’Neill
  23. Gerard Gilmore
  24. Kieran Brady
  25. Sean Halvey
  26. Sean Ward

Wicklow

  1. Conor Mc Nally
  2. Ben Kearney
  3. Byran Kearney
  4. Ian Clancy
  5. Padraig Doran
  6. John Henderson
  7. James Boland
  8. Tommy Collins
  9. Sam O’Dowd
  10. Andrew Kavanagh
  11. Jack Phelan
  12. Luke Evans
  13. Fionn Darcy
  14. Padraig Doyle
  15. Seanie Germaine
  16. Meithéal Cleary
  17. Emmet Blanchfield
  18. Conall Byrne
  19. Kenneth Cullen
  20. Dylan Byrne
  21. Andrew Lynch
  22. Brandon Ryan
  23. Jack Doyle
  24. Willie Cash
  25. Luke Byrne
  26. Adam O Leary

Derry v Roscommon

Derry

  1. Sean Kelly
  2. Jamie Lee McGlade
  3. Patrick Turner
  4. Cathair McGilligan
  5. Conor Coyle
  6. Meehaul McGrath
  7. Eamon Cassidy
  8. Eamon Conway
  9. Thomas Brady
  10. Darragh McGilligan
  11. Fintan Bradley
  12. Joseph Mulholland
  13. Cormac O’Doherty
  14. Shea Cassidy
  15. Deaghlan Foley
  16. Eoin Mullholland
  17. Eunan Boylan
  18. Sean Quinn
  19. Conor McGurk
  20. Connor Melaugh
  21. Michael Lynch
  22. Tiernan Melaugh
  23. Andy McBride
  24. Ryan McGarvey
  25. Ruairi Biggs
  26. Eoin Scullion

Roscommon

  1. Enda Lawless
  2. Micheál Hussey
  3. James Dillon
  4. Jack Dowling
  5. Keelan Ryan
  6. Adam Donnelly
  7. Darragh Finn
  8. Tommy Morris
  9. Ethan Connaughton
  10. Brian Mannion
  11. Cian Murray
  12. Ronan Finn
  13. Sean Canning
  14. Jack Donnelly
  15. Paddy Fallon
  16. Tim Gilmore
  17. Conor Mulry
  18. Conor Morris
  19. Niall Fleming
  20. Eamon Mulry
  21. Jason Martin
  22. Liam Óg Coyle
  23. Cian Bowes
  24. Tommy Fleming
  25. Karl Feehily
  26. Brian Lawlor

Nickey Rackard Cup

Armagh v Mayo

Armagh

  1. Ciarán Duffy
  2. Stephen O’Keeffe
  3. Paudie Lappin
  4. Odhrán Curry
  5. Tam Lennon
  6. Barry Shortt
  7. Caionn Hughes
  8. Jack Scallon
  9. Peter McKearney
  10. Jack Loughran
  11. Aaron Fox
  12. Aaron Cullinane
  13. Dáire Harvey
  14. Charlie McArdle
  15. Conor Carabine
  16. Declan Harris
  17. Eoin McGuinness
  18. Dylan McKenna
  19. Morgan Thomas
  20. Miceal Rice
  21. Joe O’Connor
  22. Marty Moan
  23. Conor Gormley
  24. Darren McMullan
  25. Brian McCann
  26. Danny Magee

Mayo

  1. Bobby Douglas
  2. Alex Evans
  3. Oisin Greally
  4. Connor Murray
  5. Corey Scahill
  6. David Kenny
  7. Oisin Ivers
  8. John Heraty
  9. Daniel Huane
  10. Ryan Duffy
